Tỷ phú giàu nhất thế giới nói về cách con người thoát khỏi “đại tuyệt chủng”

Thứ Tư, ngày 19/01/2022 20:15 PM (GMT+7) Chia sẻ

Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk cảnh báo sớm muộn sự sống trên Trái đất sẽ bị diệt vong, do đó cần một giải pháp khả dĩ cho sự sinh tồn của con người.

Tỷ phú Elon Musk hiện đang đi đầu trong tham vọng đưa con người sang định cư ở sao Hỏa.

Trong tuyên bố mới nhất, tỷ phú Musk, nhà sáng lập Tesla và SpaceX, kêu gọi nhân loại hướng tới giải pháp sinh sống “đa hành tinh”. Ông Musk cho rằng đây là cách để nhân loại tránh khỏi “cuộc khủng hoảng đại tuyệt chủng” do Mặt trời gây ra.

Tỷ phú Musk viết trên mạng xã hội Twitter: “Có 100% khả năng tất cả sinh vật sẽ tuyệt chủng vì Mặt trời ngày càng mở rộng, trừ khi con người sinh sống đa hành tinh”.

Mặt trời hiện đang ở giai đoạn ổn định trong vòng đời, với sự tăng cường độ sáng và nhiệt độ khoảng 10% mỗi 1 tỉ năm. Trong khoảng 3-5 tỉ năm tới, Mặt trời bước vào giai đoạn cuối, biến thành ngôi sao khổng lồ nuốt chửng các hành tinh, bao gồm Sao Thủy, Sao Kim và Trái đất.

Ngay cả khi Trái đất không bị nuốt chửng, tất cả nước sẽ bị bốc hơi và hầu hết không khí trong khí quyển sẽ thoát vào không gian.

Một trong những giải pháp khả dĩ hiện nay của tham vọng sinh sống đa hành tinh là con người định cư trên sao Hỏa. Công ty SpaceX của tỷ phú Musk hiện đang rất nỗ lực cho dự án đầy tham vọng này.

Theo các chuyên gia, đại tuyệt chủng do Mặt trời gây ra vẫn còn ở rất xa, xa hơn nhiều so với các nguy cơ do con người gây ra, như biến đổi khí hậu.

Elon Musk hiện là tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản 268,1 tỉ USD, theo Forbes.

Nguồn: http://danviet.vn/ty-phu-giau-nhat-the-gioi-noi-ve-cach-con-nguoi-thoat-khoi-dai-tuyet-chung-502...Nguồn: http://danviet.vn/ty-phu-giau-nhat-the-gioi-noi-ve-cach-con-nguoi-thoat-khoi-dai-tuyet-chung-50202219120156600.htm