Phó Chủ tịch Đà Nẵng tiết lộ kế hoạch “xóa” mồ mả trong khu dân cư thay thế bằng 5 công viên vĩnh hằng

Đà Nẵng chuẩn bị cuộc di dời mồ mả quy mô lớn

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết, TP đang đẩy nhanh kế hoạch di dời mồ mả ra khỏi khu dân cư, đồng thời quy hoạch hệ thống công viên vĩnh hằng và sử dụng hiệu quả quỹ đất sau di dời.

Theo ông Lê Quang Nam, việc di dời mồ mả là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và không ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đến nay, TP đã hoàn thành di dời tại các quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ và một phần quận Sơn Trà; các khu vực còn lại đang tiếp tục được rà soát, triển khai theo lộ trình.

“Thành phố đang thống kê, rà soát và sẽ quy hoạch lại toàn bộ các nghĩa trang theo hướng tập trung, hiện đại, thay thế các nghĩa trang tự phát”, ông Nam cho biết.

Đáng chú ý, dọc trục phía Đông, TP dự kiến xây dựng hệ thống công viên vĩnh hằng và nghĩa trang tập trung. Trong giai đoạn 2026–2027, TP sẽ tập trung triển khai 5 công viên vĩnh hằng nhằm đáp ứng nhu cầu lâu dài và đồng bộ với quy hoạch đô thị.

Về quỹ đất sau khi di dời, lãnh đạo TP cho biết sẽ được phân loại cụ thể để sử dụng hiệu quả. Với các khu đất có diện tích lớn, TP ưu tiên phát triển mảng xanh, công viên hoặc không gian sinh hoạt cộng đồng. Đối với các khu đất nhỏ, xen kẽ trong khu dân cư, sẽ xử lý theo diện “đất rẻo”, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc giao cho các hộ liền kề nếu có nhu cầu.

“Chủ trương là không để đất bỏ hoang, lãng phí mà phải khai thác hiệu quả, phục vụ cộng đồng và phát triển đô thị”, ông Nam nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND TP, công tác quy hoạch đô thị đang được triển khai đồng bộ, trong đó TP đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và đang xây dựng quy hoạch chung không gian đô thị. Sau khi hoàn thành, các quy hoạch phân khu, quy hoạch chức năng sẽ được triển khai đồng bộ.

Trong quản lý đất đai, TP đang rà soát các khu đất tồn đọng, đặc biệt là các dự án chậm triển khai, yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ, đồng thời xử lý dứt điểm các trường hợp kéo dài gây lãng phí.

Song song đó, TP tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, với mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 32.000 căn. Hiện TP đã chuẩn bị quỹ đất tại 46 vị trí, với khả năng phát triển khoảng 42.700 căn hộ, vượt chỉ tiêu đề ra.

Đối với các chung cư cũ, xuống cấp, TP hằng năm bố trí ngân sách để duy tu, sửa chữa, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngoài ra, TP cũng đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, thừa kế…, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Theo ông Lê Quang Nam, việc đồng bộ các giải pháp từ quy hoạch, quản lý đất đai đến cải cách thủ tục hành chính sẽ góp phần nâng cao chất lượng đô thị, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai và hướng tới phát triển bền vững cho TP Đà Nẵng.