Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo Mỹ, Israel tránh để đối mặt với "số phận đau đớn"

Tư lệnh IRGC, Tướng Mohammad Pakpour. Ảnh ATTA KENARE/France 24

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần để ngỏ khả năng tiến hành các hành động quân sự mới nhằm vào Iran, sau khi Washington ủng hộ và tham gia cùng Israel trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6.

Một đợt biểu tình kéo dài khoảng hai tuần, bắt đầu từ cuối tháng 12, đã làm rung chuyển giới lãnh đạo tôn giáo Iran dưới quyền Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Tuy nhiên, phong trào này đã dần lắng xuống khi chính quyền tiến hành trấn áp mạnh.

Tư lệnh IRGC, Tướng Mohammad Pakpour, cảnh báo Israel và Mỹ cần “tránh mọi tính toán sai lầm, bằng cách rút kinh nghiệm từ các bài học lịch sử và những gì họ đã nếm trải trong cuộc chiến 12 ngày áp đặt, để không phải đối mặt với một số phận đau đớn và đáng hối tiếc hơn”.

“Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và đất nước Iran đang đặt ngón tay trên cò súng, sẵn sàng hơn bao giờ hết, chuẩn bị thực thi các mệnh lệnh và biện pháp của Tổng tư lệnh tối cao – vị lãnh đạo còn quý hơn chính mạng sống của họ”, ông Pakpour nói thêm,ám chỉ lãnh tụ Khamenei.

Phát biểu của ông Pakpour được đưa ra trong một tuyên bố bằng văn bản do truyền hình nhà nước Iran trích dẫn nhân ngày kỷ niệm quốc gia tôn vinh Vệ binh Cách mạng - lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ cuộc Cách mạng Hồi giáo 1979 trước các mối đe dọa từ trong và ngoài nước.

Ông Pakpour tiếp quản vị trí Tư lệnh Vệ binh Cách mạng vào năm ngoái, sau khi người tiền nhiệm của ông - Hossein Salami - nằm trong số nhiều nhân vật quân sự chủ chốt bị thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel trong cuộc chiến 12 ngày. Những tổn thất đó được cho là đã bộc lộ mức độ thâm nhập tình báo sâu rộng của Israel vào Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Trong tuyên bố đầu tiên liên quan đến con số thương vong chính thức trong các cuộc biểu tình, giới chức Iran hôm thứ Tư cho biết 3.117 người đã thiệt mạng. Các nhà hoạt động cáo buộc IRGC đóng vai trò tuyến đầu trong cuộc đàn áp nhắm vào người biểu tình.