Báo Thái tiếc nuối sau thất bại trước ĐT Việt Nam: "Không vô địch nhưng đã lấy lại trái tim người hâm mộ"

ĐT Thái Lan bước vào chung kết lượt về với nhiệm vụ vô cùng khó khăn sau thất bại 0-2 trên sân nhà. Tuy nhiên, thay vì một trận đấu một chiều như nhiều người lo ngại, đoàn quân của HLV Anthony Hudson đã tạo ra 90 phút đầy căng thẳng tại sân Mỹ Đình, hai lần vượt lên dẫn trước trước khi hòa 2-2 và chấp nhận thua ĐT Việt Nam với tổng tỷ số 2-4.

Sau trận đấu, cảm giác bao trùm trên các mặt báo Thái Lan không chỉ là thất vọng. Xen lẫn nỗi tiếc nuối còn có sự ghi nhận dành cho tinh thần chiến đấu của “Voi chiến”, đặc biệt khi họ từng khiến lợi thế của ĐT Việt Nam bị đe dọa và đưa trận chung kết trở lại trạng thái khó lường.

“Không vô địch nhưng đã lấy lại trái tim người hâm mộ”

SiamSport lựa chọn cách nhìn giàu cảm xúc khi giật tiêu đề: “Không có chức vô địch nhưng chiếm được trái tim!”. Tờ báo này dẫn lại những chia sẻ của HLV Anthony Hudson, đồng thời nhấn mạnh rằng ĐT Thái Lan đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng ĐT Việt Nam sắc bén hơn ở những thời điểm quan trọng.

Đó cũng là điểm chung trong cách truyền thông Thái Lan nhìn nhận trận đấu. Sau thất bại nặng nề ở lượt đi, “Voi chiến” nhập cuộc đầy quyết tâm tại sân Mỹ Đình và sớm được tưởng thưởng. Phút 12, Yotsakorn Burapha tận dụng cơ hội để mở tỷ số, qua đó rút ngắn tổng tỷ số xuống còn 1-2.

Yotsakorn Burapha mở ra cơ hội lội ngược dòng cho ĐT Thái Lan với bàn mở tỉ số trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Lê Hiếu

Daily News thậm chí đánh giá ĐT Thái Lan vượt trội rõ rệt trong hiệp một, khi đội khách không tỏ ra e ngại trước sức ép từ khoảng 40.000 khán giả Việt Nam. Trong khi ĐT Thái Lan liên tục gây sức ép, đội chủ nhà có những thời điểm gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi.

Tuy nhiên, chính khi giấc mơ ngược dòng tưởng như đang đến rất gần, ĐT Thái Lan lại bỏ lỡ cơ hội có thể thay đổi toàn bộ trận chung kết.

Quả penalty hỏng và bước ngoặt tại sân Mỹ Đình

Đầu hiệp hai, Kakana Khamyok mang về quả phạt đền rồi trực tiếp thực hiện, nhưng cú sút của tiền vệ trẻ lại đưa bóng vọt xà. Nếu tình huống ấy được chuyển hóa thành bàn thắng, tổng tỷ số hai lượt sẽ trở về 2-2 và áp lực khi đó sẽ chuyển hoàn toàn sang phía ĐT Việt Nam.

Chỉ bốn phút sau, kịch bản nghiệt ngã xuất hiện với đội khách. Cú dứt điểm của Đỗ Hoàng Hên đưa bóng chạm cột rồi bật vào thủ môn Chatchai Bootprom trước khi đi vào lưới, giúp ĐT Việt Nam gỡ hòa 1-1 và tái lập khoảng cách hai bàn về tổng tỷ số.

Cú dứt điểm của Đỗ Hoàng Hên đánh sập tâm lý cầu thủ Thái Lan. Ảnh: Lê Hiếu

Daily News vì thế lựa chọn tiêu đề đầy tiếc nuối: “Vùng lên nhưng không đủ tới chức vô địch”, đồng thời nhấn mạnh ba chi tiết khiến người Thái càng tiếc nuối hơn: hai lần vượt lên dẫn trước, một quả penalty bị bỏ lỡ và hai tình huống phản lưới nhà.

Dù vậy, “Voi chiến” vẫn không đầu hàng. Phút 85, Wanchai Jarunongkran ghi bàn đưa ĐT Thái Lan dẫn 2-1, đồng thời rút ngắn tổng tỷ số xuống 2-3. Hy vọng về một cuộc ngược dòng lại được nhen nhóm, nhưng đến phút bù giờ, chính Wanchai lại vô tình đưa bóng về lưới nhà, khép lại trận đấu với tỷ số 2-2.

Matichon gọi kết cục ấy là “Không thể chạm tới giấc mơ”, bởi ĐT Thái Lan đã tiến khá gần tới việc kéo trận chung kết trở lại nhưng cuối cùng vẫn không thể đảo ngược lợi thế mà ĐT Việt Nam tạo ra từ lượt đi.

Thừa nhận ĐT Việt Nam, nhưng người Thái nhìn thấy hy vọng

Sau trận, HLV Anthony Hudson không né tránh thất bại. Nhà cầm quân người Anh chúc mừng ĐT Việt Nam, thừa nhận đối thủ là một đội bóng mạnh và đặc biệt sắc bén trong những thời khắc quyết định. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng xét trên hai lượt trận, ĐT Thái Lan xứng đáng nhận được nhiều hơn khi tạo ra không ít cơ hội.

Truyền thông Thái Lan thừa nhận ĐT Việt Nam vô địch hoàn toàn xứng đáng. Ảnh: Lê Hiếu

Matichon tập trung vào sự tự hào của HLV Anthony Hudson dành cho các học trò, trong khi Daily News đặt câu chuyện vào bối cảnh nhà cầm quân này từng phải chịu nhiều sức ép và chỉ trích nhưng vẫn đưa ĐT Thái Lan vào chung kết. Với HLV Anthony Hudson, điều đáng giá nhất mà “Voi chiến” thể hiện chính là tinh thần không bỏ cuộc của cả những cầu thủ trẻ lẫn những gương mặt giàu kinh nghiệm.

Bởi vậy, thất bại 2-4 sau hai lượt trận chắc chắn vẫn để lại nhiều tiếc nuối cho bóng đá Thái Lan, song cách truyền thông xứ Chùa vàng phản ứng cho thấy một sắc thái khác so với sự thất vọng sau trận lượt đi. ĐT Thái Lan không mang chiếc cúp trở về Bangkok, nhưng ít nhất, màn trình diễn tại sân Mỹ Đình giúp họ tìm lại niềm tin vào một tập thể đang trong quá trình chuyển giao.

Còn với ĐT Việt Nam, việc vượt qua thời điểm khó khăn nhất của trận lượt về để bảo vệ lợi thế cũng cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch. Sau hai lượt trận với rất nhiều biến động, “Những chiến binh Sao vàng” thắng chung cuộc 4-2, bảo vệ thành công ngôi vương và lần thứ tư bước lên đỉnh bóng đá Đông Nam Á.