Truyền thông Ấn Độ cuối tuần trước cho hay trung tá không quân Manorath Singh Sabharwal bị cáo buộc đã chuyển thông tin quân sự tuyệt mật cho một người liên quan cơ quan tình báo Pakistan qua WhatsApp trong gần ba tháng đầu năm nay. Ông này bị bắt ngày 31/5 và đang bị truy tố theo Luật Bí mật Nhà nước của Ấn Độ.

Theo hồ sơ điều tra của cảnh sát Delhi, trung tá Sabharwal, chỉ huy một phi đội trong không quân Ấn Độ, vào một đêm khuya đã nhận được tin nhắn trên WhatsApp, được gửi từ một người tự nhận là phụ nữ "đang cần tìm chuyên gia trị liệu tâm lý vì gặp vấn đề trong hôn nhân".

Sabharwal nói rằng đã nhầm số, nhưng người này tiếp tục tìm cách bắt chuyện. Do bản thân cũng đang trong quá trình ly thân và sống một mình, viên sĩ quan trở nên đồng cảm, sau đó duy trì liên lạc thường xuyên với người phụ nữ.

Tiêm kích Rafale số đuôi BS 001 của Ấn Độ bay biểu diễn hồi năm 2021. Ảnh: AirHistory

Các cuộc trò chuyện dần chuyển sang chia sẻ riêng tư, trao đổi ảnh và thông tin cá nhân. Cảnh sát cho rằng "điệp viên Pakistan" đã lợi dụng điểm yếu tâm lý của Sabharwal để tiếp cận thông tin quân sự, với phương thức chủ yếu là đổi ảnh khỏa thân lấy ảnh chụp những trang tài liệu kế hoạch tác chiến mật của không quân Ấn Độ.

Thông tin mà Sabharwal cung cấp cho người tình bao gồm kế hoạch tác chiến, năng lực và cơ cấu tổ chức của một đơn vị máy bay không người lái (UAV), quy trình vận hành, kết quả thử nghiệm, thời gian hoạt động trên không và hệ thống xác định mục tiêu. Sabharwal còn bị cáo buộc tiết lộ một số địa điểm có thể triển khai đơn vị UAV trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Ngoài ra, sĩ quan này còn làm lộ vị trí triển khai tiêm kích tại Leh, cuộc diễn tập ở thao trường Mahajan thuộc bang Rajasthan, vị trí các cơ sở quân sự nhạy cảm và phương án điều động binh sĩ trong kịch bản chiến tranh. Cảnh sát nhận định những dữ liệu này có thể làm lộ điểm yếu trong hoạt động tác chiến và ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng.

FWD-200B, mẫu UAV ném bom đầu tiên do Ấn Độ tự sản xuất, ra mắt tại Bengaluru tháng 5/2024. Ảnh: Aviationist

Cơ quan điều tra còn phát hiện nhân tình đã gửi cho Sabharwal các ứng dụng và đường dẫn chứa mã độc hoặc phần mềm gián điệp, có khả năng truy cập thông tin lưu trên điện thoại và thiết bị điện tử.

Ngày 1/4, Sabharwal bị lực lượng an ninh chặn và kiểm tra, sau khi có nguồn tin tố giác ông mang theo điện thoại vào phòng làm việc.

Theo dữ liệu WhatsApp, viên sĩ quan và nhân tình đã trao đổi 3.008 tin nhắn văn bản, 65 bức ảnh, 65 biểu tượng cảm xúc, 42 cuộc gọi thoại, 4 cuộc gọi video và 6 đường dẫn. Cảnh sát Ấn Độ đang tiếp tục làm rõ quy mô thông tin bị tiết lộ và số người liên quan.

Theo một nguồn tin am hiểu cuộc điều tra, không quân Ấn Độ đã nghi ngờ và theo dõi Sabharwal một thời gian trước khi ông bị bắt.