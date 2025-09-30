Trung Quốc tử hình 16 thành viên băng đảng lừa đảo

Tòa án ở tỉnh Chiết Giang đã tuyên các bị cáo phạm 14 tội danh, bao gồm lừa đảo, cố ý giết người và gây thương tích. Tòa án cho biết các bản án được đưa ra dựa trên hành vi phạm tội, hoàn cảnh và mức độ gây hại cho xã hội của từng bị cáo.

Các thành viên băng nhóm có trụ sở hoạt động tại miền Bắc Myanmar bị kết án hôm 29-9. Ảnh: CCTV

Theo tờ China Daily, 11 bị cáo bao gồm những kẻ cầm đầu Mg Myin Shaunt Phyin và Ma Thiri Maung, bị kết án tử hình. 5 người khác nhận án tử hình nhưng được hoãn thi hành án hai năm và 11 người bị kết án tù chung thân.

Các bị cáo còn lại bị kết án tù từ 5 đến 24 năm. Theo tòa án, một số bị cáo bị phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc bị trục xuất.

Tòa án cho biết nhóm tội phạm này đã lợi dụng ảnh hưởng của mình tại khu vực Kokang - Myanmar để xây dựng thế lực vũ trang và thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội kể từ năm 2015.

Chúng đã thành lập các tổ hợp lừa đảo trong khu vực và hợp tác với các băng nhóm khác để cung cấp tài chính và hỗ trợ vũ khí. Hoạt động chính của băng đảng gồm lừa đảo qua điện thoại, kinh doanh sòng bạc, buôn bán ma túy và mãi dâm có tổ chức.

Tòa án cho biết các hành vi phạm tội của tổ chức này đã khiến 14 công dân Trung Quốc thiệt mạng và 6 người bị thương, với tổng số tiền thu lợi bất chính từ cờ bạc và lừa đảo khoảng 1,4 tỉ USD.

Vụ án đã thu hút sự chú ý rộng rãi của công chúng kể từ năm 2023. Vào tháng 11-2023, cơ quan công an Ôn Châu đã ban hành lệnh truy nã những kẻ cầm đầu băng nhóm. Nhờ nỗ lực hợp tác thực thi pháp luật giữa Trung Quốc và Myanmar, 3 thành viên chủ chốt đã bị bắt và bàn giao cho Trung Quốc để điều tra.

Năm 2024, các công tố viên truy tố 39 thành viên với nhiều tội danh, trong đó thực hiện hành vi lừa đảo qua điện thoại nhằm vào cư dân tại Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến và cử các nhóm công tác đến các quốc gia như Myanmar, Thái Lan, Campuchia để cùng hợp tác thực thi pháp luật.

Vào tháng 7, Bộ Công an Trung Quốc cho biết đã giải quyết 1,74 triệu vụ gian lận viễn thông trong giai đoạn từ năm 2021- 2025. Các hoạt động chung đã triệt phá hơn 2.000 trung tâm lừa đảo ở nước ngoài và bắt giữ hơn 80.000 nghi phạm.