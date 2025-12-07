Nhật Bản tố tiêm kích Trung Quốc có hành động "nguy hiểm" với tiêm kích F-15J của Tokyo

Tiêm kích F-15 của Trung Quốc. Ảnh: Beijing Daily

Theo SCMP, một diễn biến quân sự bất ngờ đã diễn ra trên vùng biển phía đông bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), gần eo biển Miyako ngày 6/12. Nhật Bản cáo buộc, các tiêm kích hải quân Trung Quốc đã nhiều lần sử dụng radar điều khiển hỏa lực – loại radar được dùng để chuẩn bị khai hỏa tên lửa – nhắm thẳng vào tiêm kích F-15J của Tokyo.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, các tiêm kích J-15 của Trung Quốc xuất phát từ tàu sân bay Liêu Ninh đã thực hiện 2 lần “khóa mục tiêu” bằng radar.

Lần đầu diễn ra từ 16h32 đến 16h35 (giờ địa phương) trong không phận quốc tế, ở khu vực đông nam đảo chính Okinawa; lần thứ hai từ 18h37 đến 19h08, địa điểm diễn ra không được nhắc đến.

Khi chiến đấu cơ "khóa mục tiêu" sẽ tạo ra tín hiệu radar đặc trưng, và thiết bị cảnh báo trên các chiến đấu cơ của Nhật Bản được thiết kế để nhận ra ngay.

Theo SCMP, radar điều khiển hỏa lực không được sử dụng trong các hoạt động giám sát thông thường. Khác với radar theo dõi, loại radar này tập trung vào một mục tiêu cụ thể với độ chính xác cao để chuẩn bị cho hệ thống vũ khí khai hỏa. Khi radar điều khiển hỏa lực nhắm vào máy bay khác, hành động đó thường được xem như tín hiệu cảnh báo mạnh hoặc dấu hiệu tiền xung đột.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi gọi hành động đó là “nguy hiểm”, vượt ngoài phạm vi của hoạt động bay an toàn, và cho biết Tokyo đã gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hiện chưa bình luận về vụ việc, nhưng Bắc Kinh luôn khẳng định hoạt động hải – không quân của họ tuân thủ luật pháp quốc tế và có tính chất phòng vệ.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản công khai cáo buộc máy bay quân sự Trung Quốc dùng radar điều khiển hỏa lực nhằm vào chiến đấu cơ Nhật.

Theo SCMP, Tokyo trước đây từng bị cáo buộc có hành động tương tự nhằm vào chiến đấu cơ Trung Quốc năm 2017.

Sự việc gần nhất diễn ra sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh đi qua eo biển Miyako ra Thái Bình Dương ngày 6/12/2025. Nhóm này gồm tàu sân bay Liêu Ninh, tàu khu trục Type 055 Nam Xương và hai tàu khu trục Type 052D.

Một số nhà phân tích trên mạng xã hội Trung Quốc cho rằng nếu chiến đấu cơ Nhật Bản hoạt động gần nhóm tàu sân bay Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động bay huấn luyện, điều đó có thể bị coi là hành động mang tính đe dọa.

Căng thẳng Trung Quốc - Nhật Bản gia tăng sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi, về khả năng Tokyo có thể có động thái quân sự nếu đảo Đài Loan (Trung Quốc) bị tấn công. Bắc Kinh đã phản đối kịch liệt tuyên bố của bà Takaichi.