Trung Quốc triệu tập Đại sứ Nhật, cảnh báo hậu quả nếu bà Takaichi không rút phát ngôn về Đài Loan

Sáng 14-11, các tờ báo Trung Quốc như Tân Hoa Xã, China Daily đồng loạt đưa tin Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Nhật tại Bắc Kinh liên quan phát ngôn của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi liên quan vấn đề Đài Loan (Trung Quốc), song không nêu chi tiết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13-11 yêu cầu bà Takaichi rút lại những phát ngôn gây tranh cãi của bà liên quan vấn đề Đài Loan. Phía Bắc Kinh cảnh báo Tokyo “phải chịu mọi hậu quả phát sinh” nếu bà Takaichi không rút lại phát ngôn hay Nhật hành động như lời bà Takaichi nói, theo website Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói rằng phát ngôn của Takaichi là hành động “can thiệp thô bạo” vào công việc nội bộ của Trung Quốc và giáng một “đòn nặng” vào quan hệ song phương.

"Những phát ngôn sai trái này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc 'Một Trung Quốc', các nguyên tắc được xác lập trong bốn văn kiện chính trị Trung - Nhật. Trung Quốc kiên quyết phản đối và tuyệt đối không dung thứ cho những lời lẽ như vậy. Phía Nhật phải ngay lập tức sửa sai và rút lại phát biểu vô căn cứ đó. Nếu không, mọi hậu quả phát sinh sẽ do Nhật gánh chịu" - ông Lâm tuyên bố.

“Việc giải quyết vấn đề Đài Loan là chuyện của Trung Quốc và không cho phép bất kỳ thế lực bên ngoài can thiệp. Nếu Nhật dám can thiệp vào tình hình eo biển Đài Loan, đó sẽ là hành vi xâm lược và chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Trung Quốc” - ông Lâm nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Nhật chưa lên tiếng về các động thái mới từ Trung Quốc.

Trước đó, bà Takaichi hôm 7-11 có phát ngôn về khả năng Tokyo can dự vào một tình huống khẩn cấp liên quan vấn đề đảo Đài Loan trong một số hoàn cảnh nhất định.

Theo bà Takaichi, nếu viễn cảnh trên xảy ra thì nó có thể trở thành tình huống “đe dọa đối với sự tồn vong của Nhật”.

Ngay lập tức phía Trung Quốc phản ứng mạnh. Dù thế ngày 10-11 bà Takaichi đã từ chối rút lại phát ngôn trên. “Tôi đã đưa câu trả lời tương đối cụ thể trong khi xem xét phương án xấu nhất. Từ nay, tôi sẽ tránh phát biểu cụ thể về những kịch bản nhất định” - bà Takaichi nói tại Ủy ban Ngân sách Hạ viện.

Nhiều chính trị gia cấp cao ở Tokyo kêu gọi trục xuất Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Osaka - ông Xue Jian, người đã có bài đăng chỉ trích bà Takaichia sau phát ngôn về vấn đề Đài Loan.

Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi gọi bình luận của ông Xue Jian là “đáng tiếc”.

Nhật sẽ “tiếp tục thúc giục mạnh mẽ phía Trung Quốc có hành động phù hợp để việc này không ảnh hưởng đến định hướng chung của quan hệ song phương”, ông Motegi nói tại họp báo bên lề hội nghị G7 hôm 12-11 ở Canada.