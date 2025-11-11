Bộ trưởng Nhật Bản bị khiển trách vì phát ngôn gây tranh cãi về quần đảo Kuril, Điện Kremlin lên tiếng

Ông Hitoshi Kikawada (giữa) thị sát từ xa các khu vực thuộc quần đảo Kuril vào ngày 8/11/2025. Ảnh: Kyodo News.

“Chúng tôi đã xem các bản tin trên truyền thông. Đây là vấn đề nội bộ của Nhật Bản. Vấn đề chủ quyền lãnh thổ của các hòn đảo này không nên bị bất kỳ ai nghi ngờ”, ông Peskov nói, theo hãng thông tấn TASS.

Trước đó, theo truyền thông Nhật Bản, ngày 8/11, ông Kikawada đã tiến hành kiểm tra từ xa khu vực phía nam quần đảo Kuril (Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc), từ mũi Nosappu, điểm cực đông bắc của Nhật Bản thuộc thành phố Nemuro, tỉnh Hokkaido. Đây là hoạt động thường lệ của giới chức Nhật.

Trong quá trình thị sát, ông Kikawada được cho là đã phát biểu rằng, “suy cho cùng, chúng ta đang ở gần các quốc gia nước ngoài nhất tại đây”. Câu nói này lập tức gây phản ứng trái chiều trong nước, khi nhiều người cho rằng phát ngôn ấy có thể được hiểu là “thừa nhận chủ quyền của Nga đối với các đảo”.

Ngay sau đó, ông Kikawada bị Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara khiển trách vì “phát ngôn thiếu thận trọng”. Ông Kihara được xem là quan chức quyền lực thứ hai trong chính phủ Nhật Bản.

Trong quá khứ, Nga và Nhật Bản đã tiến hành đàm phán về một hiệp ước hòa bình dựa trên kết quả của Thế chiến II. Trở ngại chính cho thỏa thuận này là tranh chấp chủ quyền đối với phần phía nam quần đảo Kuril. Sau chiến tranh, toàn bộ quần đảo được sáp nhập vào Liên Xô, song Nhật Bản vẫn tuyên bố chủ quyền với các đảo Iturup, Kunashir, Shikotan và một số đảo nhỏ không có người ở.

Bộ Ngoại giao Nga nhiều lần tuyên bố nước này có chủ quyền “dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc và không thể tranh cãi” đối với các đảo nói trên.

Sau khi Nhật Bản áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến tình hình Ukraine, Moscow đã đình chỉ các cuộc tham vấn về hiệp ước hòa bình. Nga cũng chấm dứt đàm phán với Tokyo về các hoạt động kinh tế chung ở khu vực Nam Kuril, đồng thời phản đối việc Nhật Bản tiếp tục giữ tư cách đối thoại trong Tổ chức Hợp tác Kinh tế Biển Đen (BSEC).