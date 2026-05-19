Trung Quốc thừa nhận tình trạng binh sĩ không biết dùng vũ khí hiện đại

Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu về công nghệ quân sự trong những năm gần đây.

Bài viết đăng trên PLA Daily ngày 18/5 cảnh báo tình hình ở một số đơn vị quân đội cho thấy mức độ phối hợp giữa con người và trang bị vẫn ở mức thấp, với biểu hiện là thiếu niềm tin vào các hệ thống và sự phối hợp yếu giữa người vận hành với công nghệ.

Bài báo nhấn mạnh, nếu không có sự tích hợp phù hợp, “ngay cả những trang bị tiên tiến cũng có thể không phát huy được lợi thế tác chiến, làm suy giảm hiệu quả chiến đấu và thậm chí dẫn tới thất bại trong chiến tranh”.

Theo bài viết, hàng loạt vũ khí và trang bị mới do Trung Quốc tự phát triển đã dần được triển khai trong toàn quân, trong đó nhiều loại “là thành quả của công nghệ mới, đặc biệt là việc ứng dụng rộng rãi các hệ thống không người lái và thông minh”.

“Không có chuyên môn kỹ thuật vững vàng, binh sĩ đơn giản là không thể vận hành hiệu quả những hệ thống này, chưa nói đến việc thực hiện phối hợp tác chiến giữa người và thiết bị không người lái”, bài báo viết.

Theo bài viết, các hệ thống vũ khí ngày càng mang đặc tính tầm xa, chính xác, thông minh, tàng hình và không người lái. Một số vũ khí tiên tiến thậm chí đã vượt qua những giới hạn truyền thống về thời gian và không gian, qua đó tái định hình năng lực tấn công và phòng thủ trong chiến tranh ở nhiều mức độ khác nhau.

PLA Daily cũng nhận định rằng một số đơn vị chưa chú trọng đúng mức đến việc tích hợp giữa nhân sự và trang bị, đồng thời chưa đầu tư đủ nguồn lực cho việc đào tạo chuyên môn.

Một số đơn vị chưa nghiên cứu đầy đủ nguyên lý kỹ thuật và cơ chế tác chiến của các thiết bị mới, trong khi những đơn vị khác lại coi các hệ thống này như “bảo vật”, cất giữ kỹ lưỡng thay vì chủ động đưa vào sử dụng.

Bài báo không nêu cụ thể đơn vị nào gặp các vấn đề trên, cũng không cho biết mức độ phổ biến của tình trạng này.

“Đây là lời cảnh báo: dù trang bị có tiên tiến đến đâu, nếu con người không thể vận hành hiệu quả thì chúng cũng chỉ là những khối thép lạnh lẽo”, bài viết nêu rõ, đồng thời cho rằng việc nâng cao năng lực tác chiến thực tế đã trở thành “vấn đề cấp bách” đối với chỉ huy ở mọi cấp.

Bài báo cũng kêu gọi các chỉ huy nâng cao kiến thức khoa học và kỹ năng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu của chiến tranh tương lai.

“Người thợ muốn làm tốt việc phải mài sắc công cụ của mình trước; quân đội cũng vậy”, bài viết nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các chỉ huy mạnh dạn vận hành và sử dụng trang bị, cũng như tăng cường huấn luyện trong môi trường chiến tranh phức tạp và xung đột cường độ cao.

Đây là cảnh báo hiếm thấy đối với quân đội Trung Quốc, vì lực lượng này thường sử dụng truyền thông nhà nước để phô diễn các loại vũ khí mới nhất trong những cuộc diễn tập bắn đạn thật, bao gồm máy bay không người lái, chó robot và nhiều hệ thống không người lái khác.

Trung Quốc gần đây đẩy nhanh sản xuất, triển khai và biên chế nhiều trang bị quân sự mới, trong đó có các hệ thống thông minh và không người lái.

Trong báo cáo tại Đại hội Đảng lần thứ 20 năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Chủ tịch Quân ủy Trung ương, kêu gọi “đẩy nhanh phát triển năng lực tác chiến không người lái và thông minh”.

Cuộc duyệt binh quân sự quy mô lớn tại Bắc Kinh ngày 3/9 năm ngoái đã phô diễn hàng loạt thiết bị không người lái trên không, mặt đất và mặt nước, cùng với các hệ thống chống UAV và nhiều loại khí tài truyền thống khác.

Các chuyên gia nhận định, những trang bị được phô diễn, trong đó có xe chiến đấu không người lái tích hợp AI và vũ khí laser, cho thấy một cuộc chạy đua vũ trang mới đang được thúc đẩy bởi các tiến bộ khoa học và công nghệ.

Trong cuộc duyệt binh cũng xuất hiện ít nhất 4 loại máy bay không người lái (UAV), mà đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết có khả năng tấn công tàng hình và phối hợp tác chiến tự động.