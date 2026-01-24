Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trung Quốc thông báo điều tra Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp

Trung Quốc mới đây thông báo chính thức tiến hành điều tra đối với hai tướng lĩnh cấp cao là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Lưu Chấn Lập.

Theo tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tưởng Bân vào chiều 24/1, Thượng tướng Trương Hựu Hiệp - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cùng Thượng tướng Lưu Chấn Lập - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã bị nghi ngờ “vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng”.

Thượng tướng Trương Hựu Hiệp (trái) và Thượng tướng Lưu Chấn Lập (phải). Ảnh: Liên hợp Tảo báo

Sau khi Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nghiên cứu, đã quyết định lập án để tiến hành thẩm tra và điều tra đối với ông Trương Hựu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập.

Trước đó, ông Trương Hựu Hiệp đã vắng mặt tại lớp “nghiên cứu chuyên đề” dành cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh từ ngày 20-23/1.

Hiện phía Trung Quốc chưa công bố thêm chi tiết về nội dung cáo buộc cũng như tiến trình điều tra đối với hai tướng lĩnh trên, song vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm trong bối cảnh Bắc Kinh thời gian qua liên tục đẩy mạnh siết kỷ luật và chống tham nhũng trong quân đội.

