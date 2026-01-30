Trung Quốc bác bỏ tin ông Trương Hựu Hiệp tiết lộ thông tin vũ khí hạt nhân

Trả lời câu hỏi về tính xác thực của thông tin do tờ Nhật báo Phố Wall (Wall Street Journal) đưa ra liên quan đến việc Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp bị cáo buộc rò rỉ thông tin về vũ khí hạt nhân của nước này trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 29/1, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Tưởng Bân tuyên bố: “Đề nghị mọi người lấy thông tin chính thức làm chuẩn, không nên đưa ra những suy đoán vô căn cứ”.

Cách trả lời này được đánh giá là đồng nghĩa với việc gián tiếp phủ nhận thông tin trên.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trưởng Bân tại cuộc họp báo chiều 29/01. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Đây cũng là 1 trong gần 10 câu liên quan đến vụ điều tra các lãnh đạo cấp cao quân đội Trung Quốc được đưa ra tại cuộc họp báo.

Khi được hỏi về thời điểm tổ chức cuộc họp tiếp theo của Quân ủy Trung ương và thành phần tham dự, ông Tưởng Bân cho biết: “Đây là bí mật quân sự của quân đội một quốc gia, tôi không có thông tin nào có thể công bố”.

Về những ảnh hưởng của vụ điều tra đến các hoạt động của Quân ủy Trung ương và sắp xếp chiến lược của quân đội Trung Quốc, người phát ngôn tái khẳng định: “Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) càng chống tham nhũng, càng kiên cường, càng trong sạch, càng có sức chiến đấu và luôn là đội quân anh hùng mà Đảng và nhân dân có thể hoàn toàn tin tưởng”.

Đây cũng là một trong những nội dung chính của bài viết có nhan đề “Càng thêm tỉnh táo, kiên định thúc đẩy cuộc đấu tranh chống tham nhũng” đăng trên Báo Quân giải phóng số ra ngày 30/1.

Bài báo nêu rõ, Quân Giải phóng Nhân dân là đội quân dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là nhóm vũ trang thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng. Tham nhũng không có chỗ đứng trong Đảng, đặc biệt là trong quân đội. Quân đội càng chống tham nhũng, càng kiên cường, càng trong sạch, càng có sức chiến đấu. Quân đội phải luôn tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn so với cấp địa phương và đặt mình ở vị trí tiên phong trong toàn Đảng, kiên quyết tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng quyết liệt, lâu dài và tổng thể.

Theo bài viết, cuộc đọ sức giữa tham nhũng và chống tham nhũng vẫn đang diễn ra quyết liệt và đã bộc lộ một số đặc điểm mới mang tính giai đoạn. Quân đội nước này vẫn còn một chặng đường dài, gian nan để ngăn chặn các nhóm lợi ích thông đồng cấu kết, cũng như ứng phó hiệu quả với các thủ đoạn tham nhũng ẩn giấu, biến chất, tinh vi, hay xóa bỏ tận gốc môi trường sản sinh tham nhũng, loại bỏ tham nhũng có hệ thống và giải quyết các rủi ro tiềm tàng.

Bài viết nhấn mạnh, cần luôn giữ vững lòng can đảm để đối mặt trực diện với các vấn đề và sự tự giác để “hướng lưỡi dao vào trong” (tự chỉnh đốn mình), giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh chính trị lớn chống tham nhũng với quyết tâm sắt đá “một khi mũi tên đã phóng ra, sẽ không có đường quay lại” và quyết không thu quân khi chưa giành được thắng lợi hoàn toàn.