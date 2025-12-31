Nhà tiên tri Vanga và những dự báo cho năm 2026: Viễn cảnh nào cho thế giới?

Nhà tiên tri Vanga lúc còn sống.

Một số trong những lời tiên tri này được cho là ứng với năm 2026 sắp tới. Vậy nhân loại có thể phải đối mặt với những gì? Dưới đây là phân tích dựa trên tư liệu của hãng thông tấn Sputnik.

Dấu hiệu báo trước thảm họa tự nhiên

Vanga nhiều lần cảnh báo về nguy cơ xảy ra các thảm họa sinh thái bắt nguồn từ chính hoạt động của con người. Căn cứ theo những dự báo của bà, đến năm 2026, thế giới có thể phải hứng chịu những vấn đề môi trường nghiêm trọng, bao gồm biến đổi khí hậu toàn cầu, tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt và gia tăng các hiện tượng thiên tai khốc liệt.

Đáng chú ý, bà từng nhắc đến viễn cảnh Trái Đất sẽ "rung chuyển thường xuyên hơn" và "nước biển sẽ nuốt chửng nhiều bờ". Điều này được giải mã như những dự báo về khả năng xảy ra động đất, phun trào núi lửa và các điều kiện thời tiết cực đoan trên diện rộng,ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên thế giới.

Nguy cơ xung đột toàn cầu

Lĩnh vực địa chính trị cũng không nằm ngoài tầm nhìn của Vanga. Bà tiên liệu những mâu thuẫn chính trị có nguy cơ châm ngòi cho các cuộc xung đột quân sự quy mô lớn. Theo đó, năm 2026 được dự báo là thời điểm có thể chứng kiến sự leo thang căng thẳng giữa các cường quốc.

Tình hình căng thẳng tại Trung Đông, Đông Nam Á và Nam Á hiện nay càng làm dấy lên quan ngại về một kịch bản xung đột toàn cầu có thể bùng phát.

Những đỉnh cao mới và mối đe dọa mới

Vanga nhìn nhận lĩnh vực công nghệ sẽ đạt được những bước tiến vượt bậc, nhưng song hành với sự phát triển ấy là những hiểm họa tiềm ẩn. Bà dự đoán rằng vào giữa thập kỷ 2020, giới khoa học sẽ có khả năng "thuần phục những sức mạnh vô hình", tạo ra các phát minh làm thay đổi hoàn toàn ngành y tế và truyền thông.

Giới phân tích cho rằng điều này có thể ám chỉ những đột phá trong lĩnh vực điện toán lượng tử, chỉnh sửa gen, hoặc sự ra đời của các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng tự đưa ra quyết định.

Khan hiếm tài nguyên

Một dự báo đáng lo ngại khác là tình trạng khan hiếm tài nguyên. Vanga tiên đoán năm 2026 sẽ chứng kiến nhiều khu vực rơi vào cảnh thiếu nước sạch và lương thực trầm trọng, hậu quả kéo theo là các làn sóng di cư ồ ạt và bất ổn xã hội trên diện rộng.

Viễn cảnh chờ đợi nước Nga năm 2026 theo quan điểm của Vanga

Nhà tiên tri dành sự quan tâm đặc biệt đến nước Nga, với những dự báo bao hàm cả thách thức lẫn cơ hội phục hưng. Theo bà, Nga có thể phải đối mặt với những khó khăn kinh tế do tác động từ cả yếu tố nội tại lẫn bên ngoài.

Bên cạnh đó, bà đề cập đến khả năng có những thay đổi trong hệ thống chính trị, đồng thời vai trò và vị thế của Nga trên trường quốc tế sẽ được củng cố. Vanga cũng nói tới triển vọng về một sự "thức tỉnh tâm linh" và sự củng cố mạnh mẽ hơn của bản sắc dân tộc.

Vanga là ai — Lược sử về nhà tiên tri Bulgaria

Vanga sinh ngày 31 tháng 1 năm 1911 tại làng Strumica (nay thuộc lãnh thổ Bắc Macedonia, khi đó nằm trong Đế chế Ottoman). Danh tiếng của bà gắn liền với hàng loạt tiên đoán được cho là đã ứng nghiệm. Năm 12 tuổi, bà bị mất thị lực sau một cơn lốc xoáy dữ dội cuốn bà lên không trung và làm tổn thương mắt. Kể từ đó, bà bắt đầu bộc lộ năng lực ngoại cảm.

Trong suốt cuộc đời, Vanga được cho là đã tiên tri chính xác nhiều sự kiện trọng đại như sự sụp đổ của Liên bang Xô viết, vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ, cũng như cái chết của nhiều nhân vật nổi tiếng. Các dự báo của bà về tương lai nhân loại thường xoay quanh chủ đề thảm họa môi trường, chiến tranh và tiến bộ công nghệ.

Phần lớn cuộc đời bà sống tại Bulgaria và thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới đến tìm kiếm lời khuyên. Mặc dù đã qua đời vào năm 1996, những lời tiên tri của Vanga đến nay vẫn thu hút sự quan tâm và tranh luận sôi nổi.