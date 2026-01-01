Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Vừa xuống xe về nhà nghỉ Tết, nam thanh niên bị xe khách tông tử vong

Sự kiện: Thời sự

Vừa xuống xe về nhà nghỉ Tết Dương lịch, nam thanh niên bị xe khách tông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào 3 giờ ngày 1-1, vào thời gian trên anh Đ.X.S. (SN 2001, trú xóm Thuận Yên, xã Tân Phú, Nghệ An) đang trên đường về nhà sau khi xuống xe khách từ Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.Kỳ

Khi anh S. băng qua quốc lộ 48E để về nhà ở phía đối diện đã bị xe khách tông. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Theo một cán bộ xã Tân Phú xác nhận anh S. là cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao. Anh S. về thăm gia đình nhân dịp nghỉ Tết Dương lịch.

Nhận được tin báo, lực lượng chức đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Như Quỳnh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/01/2026 16:55 PM (GMT+7)
