Trung Quốc lên tiếng sau khi ông Trump nói Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ mở lại Hormuz

Trong một tuyên bố dưới hình thức hỏi đáp khi trả lời câu hỏi về việc liệu nguyên thủ Trung Quốc và Mỹ có bàn về tình hình Iran hay không, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tái khẳng định lập trường trong vấn đề này, cho rằng cuộc chiến ở Iran đã gây ra những tổn thất nặng nề cho người dân các nước trong khu vực, bao gồm cả Iran, và ảnh hưởng vẫn tiếp tục lan rộng, tác động nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế toàn cầu, hoạt động chuỗi cung ứng, trật tự thương mại quốc tế và sự ổn định nguồn cung năng lượng toàn cầu, gây tổn hại đến lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh tại Thiên Đàn chiều 14/5/2026. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo Bắc Kinh, cuộc chiến này lẽ ra không bao giờ nên xảy ra và cũng không có lý do gì để tiếp tục. Việc sớm tìm ra giải pháp có lợi cho cả Mỹ và Iran, cũng như các nước trong khu vực và toàn thế giới.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập đến việc Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra đề nghị sẵn sàng giúp giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran, cũng như hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz, nhưng nhấn mạnh “cánh cửa đối thoại đã mở ra, thì không nên bị đóng lại”, cần ổn định đà giảm leo thang, kiên trì định hướng lớn về một giải pháp chính trị, cũng như đạt được một giải pháp có tính đến mối quan ngại của các bên về các vấn đề như hạt nhân Iran thông qua đối thoại và tham vấn.

Trung Quốc cũng kêu gọi “nhanh chóng mở lại các tuyến vận tải biển, đáp ứng lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, cùng nhau duy trì sự ổn định và thông suốt của chuỗi cung ứng toàn cầu”. Trung Quốc cho rằng, cần nhanh chóng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và lâu dài, thúc đẩy việc sớm khôi phục hòa bình và ổn định ở Trung Đông và Vùng Vịnh, đặt nền tảng cho việc xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực bền vững.

Trung Quốc khẳn định sẽ tiếp tục thực hiện tinh thần đề xuất 4 điểm của Chủ tịch Tập Cận Bình, cùng với cộng đồng quốc tế, tăng cường hỗ trợ cho các cuộc đàm phán hòa bình và đóng vai trò xây dựng trong việc đạt được hòa bình lâu dài ở Trung Đông.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Fox News sau cuộc gặp lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Chủ tịch Tập Cận Bình nói một cách rất dứt khoát rằng ông ấy sẽ không cung cấp thiết bị quân sự cho Iran. Ông ấy muốn thấy eo biển Hormuz được mở trở lại và nói rằng ‘nếu có thể giúp theo cách nào đó, tôi sẵn sàng giúp".

Ông Trump cũng nói thêm, Chủ tịch Tập Cận Bình muốn thấy một thỏa thuận được ký kết, khi đề cập đến thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông. Trung Quốc có quan hệ mật thiết với Iran và cũng là khách hàng tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất của quốc gia Tây Á này. Trong thông cáo sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước ở Bắc Kinh, Nhà Trắng cho biết Trung Quốc nhất trí rằng eo biển “phải được duy trì tình trạng mở cửa”. Bắc Kinh phản đối quân sự hóa cũng như thu phí qua eo biển. Trong khi đó, khi trả lời phỏng vấn NBC News cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington không đề nghị Bắc Kinh giúp đỡ trong vấn đề với Tehran.