Trung Quốc: Hai tướng quân đội cấp cao bị khai trừ khỏi đảng

Thượng tướng Hà Vệ Đông - Phó Chủ tịch thứ hai của Quân ủy Trung ương Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Hôm 17/10, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo, thượng tướng Hà Vệ Đông – Phó Chủ tịch thứ hai của Quân ủy Trung ương – và thượng tướng Miêu Hoa, Đô đốc Hải quân, cựu Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Trung Quốc, bị khai trừ khỏi đảng.

Theo Xinhua, Quân ủy Trung ương là cơ quan quyền lực tối cao của quân đội Trung Quốc.

Việc khai trừ ông Hà Vệ Đông mang tính bước ngoặt. Đây là lần đầu tiên một ủy viên đương nghiệm thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc chịu mức kỷ luật cao nhất kể từ năm 1976.

Tướng Hà Vệ Đông đã không xuất hiện trước công chúng từ tháng 3/2025, nhưng đến nay mới có thêm thông tin chính thức liên quan đến việc ông bị kỷ luật.

Ông Trương Hiểu Cương – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc – cho biết, ông Hà, ông Miêu và 7 sĩ quan cao cấp khác bị cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng”, “bị tình nghi liên quan đến hành vi phạm tội trong thi hành công vụ với số tiền đặc biệt lớn” và “vụ án có tính chất cực kỳ nghiêm trọng”.

Cả 9 cá nhân này đều bị cách mọi chức vụ trong quân đội.

Điều đáng chú ý là ông Hà Vệ Đông, 67 tuổi, không chỉ là một trong hai Phó Chủ tịch của Quân ủy Trung ương, mà còn là ủy viên Bộ Chính trị - cơ quan chính trị quyền lực bậc nhất Trung Quốc, với 24 thành viên.

Ông Miêu Hoa, Đô đốc Hải quân, cựu Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Trung Quốc (ảnh: SCMP)

Đối với thượng tướng Miêu Hoa, ông bị miễn nhiệm khỏi các vị trí trong Quân ủy Trung ương từ tháng 6/2025, sau quá trình điều tra kéo dài từ tháng 11/2024.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra chỉ vài ngày trước khi Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc tại Bắc Kinh (dự kiến tổ chức từ ngày 20 đến 23/10).

Nhiều quyết định quan trọng về nhân sự của Trung Quốc sẽ được đưa ra trong hội nghị này.