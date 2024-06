Trung Quốc đối mặt với hạn hán diện rộng

Lượng mưa khan hiếm trong nhiều tuần ở các vùng của Trung Quốc, cùng với nắng nóng kéo dài, đã gây hạn hán ở một số tỉnh, khiến chính quyền phải cảnh báo và hành động nhằm giảm thiểu tác động đến nông nghiệp, nguồn cung cấp nước và năng lượng.

Ngày 12/6, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NCC) duy trì cảnh báo màu cam, mức cao thứ hai về nhiệt độ cao, dự báo nắng nóng và nhiệt độ cao vẫn còn tiếp diễn khắp các khu ở miền bắc Trung Quốc cho đến 14/6.

Theo báo cáo, nhiệt độ tăng vọt lên từ 40 đến 42 độ C ở khu vực trung tâm tỉnh Hà Bắc, phía Tây Bắc tỉnh Sơn Đông, khu vực trung tâm và phía Tây Bắc của tỉnh Hà Nam. Cả Hà Bắc và Hà Nam đều duy trì cảnh báo đỏ, mức cao nhất về nhiệt độ cao vào 12/6.

Ông Zheng Zhihai, một chuyên gia dự báo tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong bối cảnh Trái đất nóng lên và những bất thường trong hoàn lưu khí quyển là những yếu tố trực tiếp góp phần gây ra thời tiết nắng nóng và nhiệt độ tăng cao.

Theo ông, thời tiết nắng nóng xuất hiện sớm ở Trung Quốc vào mùa hè này. Thống kê cho thấy nhiệt độ trung bình trong mùa xuân năm nay ở Trung Quốc là 12,3 độ C, cao hơn 1,4 độ C so với cùng kỳ những năm trước, là mức cao kỷ lục kể từ năm 1961.

NCC dự báo nhiệt độ trên hầu hết các khu vực của Trung Quốc trong tháng 6 dự kiến ​​sẽ ở gần hoặc cao hơn mức trung bình cùng kỳ những năm trước. Tại các khu vực phía Bắc Trung Quốc, nhiệt độ sẽ cao hơn bình thường, nguy cơ xảy ra các đợt nắng nóng định kỳ cao hơn.

Tân Hoa Xã đưa tin, với lượng mưa giảm dần kể từ tháng 5 tại các khu vực xung quanh lưu vực sông Hoàng Hà, kết hợp với nhiệt độ bắt đầu nóng lên trong tháng này, hạn hán đang đe dọa đất canh tác của Trung Quốc.

Trong khi đó, Đài truyền hình nhà nước CCTV cho biết tại một số khu vực của tỉnh Hà Bắc, Hà Nam và Sơn Đông, nhiệt độ có thể lên tới 44 độ C, có khả năng phá vỡ kỷ lục lịch sử trong tháng 6.

Nhiệt độ cao tiếp tục làm hạn hán gia tăng tại một trong những tỉnh sản xuất cây trồng lớn của đất nước. Hà Nam ngày 12/6 đã đưa ra cảnh báo màu cam về hạn hán. Theo báo cáo từ Sở Khí tượng tỉnh Hà Nam, trong những ngày tới, Hà Nam có thể sẽ phải đối mặt với hạn hán và nhiệt độ cao khắc nghiệt hơn, dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ gieo trồng mùa hè và sự phát triển của cây trồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]