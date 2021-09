Trung Quốc bào chế vaccine mRNA ngừa COVID-19 đầu tiên, khoe tốt hơn hàng Mỹ và Đức

Thứ Sáu, ngày 10/09/2021 18:30 PM (GMT+7)

Xưởng sản xuất vaccine ngừa COVID-19 công nghệ mRNA đầu tiên của Trung Quốc dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 10 năm nay.

Theo The Paper, loại vaccine ngừa COVID-19 công nghệ mRNA này của Trung Quốc có tên gọi là ARCoVax, được phát triển chung bởi Học viện Khoa học Quân y Trung Quốc, công ty Công nghệ sinh học Tô Châu Abogen và công ty Công nghệ sinh học Vân Nam Watson.

Xưởng sản xuất do công ty Công nghệ sinh học Ngọc Khê Watson chịu trách nhiệm về xây dựng, với tổng vốn đầu tư là 520 triệu NDT (hơn 1.800 tỷ đồng) và dự kiến ​​sản xuất 200 triệu liều vaccine mỗi năm.

Xưởng sản xuất vaccine ngừa COVID-19 công nghệ đầu tiên ở Trung Quốc. Ảnh: The Paper

mRNA là một phân tử tự nhiên cung cấp hướng dẫn cho các tế bào của con người, kích thích khả năng miễn dịch của cơ thể để sản sinh ra kháng nguyên và chống lại căn bệnh tương ứng. Gen mRNA mã hóa protein S được tiêm trực tiếp vào cơ thể người, sẽ thông qua các tế bào trong cơ thể để tổng hợp protein S nhằm kích thích cơ thể sản sinh ra kháng thể. Theo đó, đây giống như việc chuyển giao một tệp virus chi tiết cho hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Vaccine ngừa COVID-19 công nghệ mRNA của Trung Quốc được gọi là ARCoVax. Ảnh: The Paper

Vaccine mRNA hiện là dòng vaccine ngừa COVID-19 có tỷ lệ bảo vệ cao nhất (95%) trong các kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III được công bố trên toàn cầu.

Theo The Paper, hiện chỉ có một số loại vaccine mRNA trên thế giới do Mỹ và Đức phát triển. Tuy nhiên, các báo cáo trong nước của các chuyên gia Trung Quốc cho rằng vaccine mRNA của họ còn "an toàn hơn nhiều" với khả năng lựa chọn mục tiêu kháng nguyên chính xác hơn và kháng thể trung hòa được tạo ra cao hơn.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các thiết bị và nguyên liệu thô hoàn toàn nội địa được cho là sẽ giúp gia tăng năng lực sản xuất và nhanh chóng mở rộng nguồn cung.

Ngoài ra chi phí bảo quản vaccine ARCoVax thấp hơn so với các dòng vaccine mRNA của nước ngoài, có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng trong một tuần hoặc ở 4 độ C trong thời gian dài, giúp dễ sử dụng hơn.

Cũng theo The Paper, đến nay, đã có 5 dự án vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III, được hơn 10 quốc gia đã triển khai tiêm chủng và chưa có báo cáo nào về phản ứng có hại nghiêm trọng.

