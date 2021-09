Thực hư Trung Quốc tiếp quản căn cứ quân sự Mỹ ở Afghanistan dưới thời Taliban

Thứ Tư, ngày 08/09/2021 09:30 AM (GMT+7)

Trung Quốc ngày 7.9 đã lên tiếng phản hồi thông tin nước này sẽ tiếp quản căn cứ không quân Bagram sau khi Taliban nắm quyền. Bagram là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Afghanistan, nay do Taliban kiểm soát.

Bagram, căn cứ quân sự lớn nhất Afghanistan, hiện do Taliban kiểm soát.

Bắc Kinh chưa có kế hoạch đàm phán với Taliban về việc chuyển giao quyền sử dụng căn cứ không quân Bagram cho các hoạt động quân sự, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Vương Văn Bân, nói.

“Tôi có thể nói với mọi người rằng đó hoàn toàn là thông tin sai sự thật”, ông Vương nói, theo SCMP.

Nikki Haley, cựu Đại sứ Mỹ ở Liên Hợp quốc, đã cảnh báo chính phủ Mỹ về việc cần theo sát Trung Quốc, sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan.

“Chúng ta cần theo dõi Trung Quốc, vì tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy Trung Quốc có động thái ở căn cứ không quân Bagram”, bà Haley nói trên tờ Fox News vào tuần trước. “Trung Quốc sẽ tìm cách gây ảnh hưởng ở Afghanistan, lôi kéo Pakistan để đối phó Ấn Độ”.

Căn cứ không quân Bagram được đặt ở tỉnh Parwan, cách thủ đô Kabul khoảng 45km về phía bắc. Đường băng đầu tiên dài 3.000 mét xuất hiện năm 1976, do chính phủ Afghanistan xây dựng với sự hỗ trợ của Mỹ. Căn cứ Bagram do Liên Xô xây dựng từ năm 1979, sau khi can thiệp quân sự vào quốc gia này.

Sau khi lật đổ Taliban trong chiến dịch can thiệp quân sự năm 2001, Mỹ tiếp quản và biến Bagram thành căn cứ quân sự lớn nhất, là trung tâm quyền lực của Mỹ ở Afghanistan. Quân đội Mỹ bàn giao căn cứ cho quân đội Afghanistan vào ngày 2.7.2021. 44 ngày sau, căn cứ này rơi vào tay Taliban.

Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn một Afghanistan ổn định dưới thời Taliban, không là nơi sản sinh khủng bố, đặc biệt là các nhóm khủng bố chống Trung Quốc ở Tân Cương.

Hôm 6.9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không phản hồi thông tin Trung Quốc là một trong 6 quốc gia được mời đến dự sự kiện Taliban công bố chính phủ mới.

“Chúng tôi luôn tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan, hỗ trợ người dân Afghanistan tìm kiếm một con đường phát triển phù hợp với điều kiện của đất nước”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói.

“Chúng tôi luôn ủng hộ một chính phủ cởi mở hòa hợp và mang tính đại diện ở Afghanistan, tuân theo các chính sách đối nội và đối ngoại ôn hòa, ổn định và có quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, đặc biệt là các nước láng giềng, kiên quyết chống lại mọi hình thức của khủng bố và có quan hệ hữu nghị với tất cả các nước, đặc biệt là các nước láng giềng”, ông Vương nói thêm.

