Chiến sự Nga-Ukraine 7-9: Hàng trăm UAV dội vào loạt TP Ukraine; Kiev nói Moscow sắp ra đòn ‘đột phá, quyết định’ ở Donetsk

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, khi loạt thành phố ở Ukraine hứng đòn không kích lớn xuyên đêm.

Hàng trăm UAV tấn công các thành phố Ukraine

Tờ The Kyiv Independent dẫn lời các quan chức Ukraine rằng Nga đã phóng hàng trăm máy bay không người lái (UAV) tấn công các TP Ukraine trong đêm 6-9 và rạng sáng 7-9.

Tiếng nổ được nghe thấy ở nhiều TP trên khắp Ukraine, bao gồm thủ đô Kiev, Kharkiv, Dnipro và tại tỉnh Zaporizhia.

Các quan chức ở Kiev lần đầu tiên thông báo về việc triển khai hệ thống phòng không vào khoảng 23 giờ 30 phút (theo giờ địa phương). Không quân Ukraine cảnh báo có nhiều nhóm UAV nhắm vào gần như tất cả tỉnh của Ukraine. Tổng số UAV được phóng tới Ukraine hiện chưa thể xác nhận ngay.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Tại Zaporizhia, lực lượng Nga đã đánh trúng 1 tòa nhà xưởng trong khu công nghiệp của TP, theo thông tin từ Tỉnh trưởng Zaporizhia - ông Ivan Federov.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại do vụ tấn công gây ra. Cho đến nay, chưa có báo cáo về thương vong.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Quân đội Nga chuẩn bị ra đòn “đột phá, quyết định” gần Pokrovsk

Các lực lượng Nga gần TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) đang cố gắng chiếm giữ các vị trí mới và mở rộng ranh giới của “vùng xám”, theo thông tin từ Sư đoàn 7 phản ứng nhanh của Lực lượng Đặc nhiệm Nhảy dù Ukraine, theo The Kyiv Independent.

Các quan chức quân đội Ukraine cho biết Nga gần đây đã triển khai các đơn vị thủy quân lục chiến giàu kinh nghiệm đến khu vực Pokrovsk. Trong những tuần gần đây, lực lượng Nga đã thay đổi chiến thuật, sử dụng các nhóm nhỏ thâm nhập sâu vào TP, đồng thời tránh đụng độ trực tiếp với quân đội Ukraine.

Sư đoàn 7 cho biết mục tiêu chính của Nga tại Pokrovsk là tiếp cận các vị trí UAV và pháo cối của Ukraine, phân tán lực lượng phòng thủ, củng cố các vị trí mới và mở rộng vùng xám.

Ở hai bên sườn, lực lượng Nga gia tăng các đợt tấn công bằng xe bọc thép và phương tiện cơ giới nhằm cắt đứt tuyến tiếp tế và bao vây khu vực Pokrovsk.

Cùng lúc, lực lượng Nga giảm các cuộc không kích vào tuyến đầu nhưng tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự. Hầu hết các khu nhà ở Pokrovsk đã bị hư hại tính đến tháng 8, theo thông tin từ các quan chức Ukraine.

Theo The Kyiv Independent, dù chịu sức ép lớn, quân đội Ukraine vẫn duy trì toàn quyền kiểm soát các vị trí phòng thủ.

Lực lượng Đặc nhiệm Nhảy dù Ukraine cũng báo cáo rằng Nga dự định tập trung quân và trang thiết bị ở Donetsk để thực hiện cái mà họ gọi là “đột phá quyết định”, với mục tiêu chiếm khu vực Pokrovsk-Kramatorsk-Sloviansk.

Trong vài tháng gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công ở miền đông Ukraine, với các trận chiến ác liệt nhất tập trung tại Pokrovsk.

Dù Moscow nỗ lực chiếm thêm lãnh thổ, tốc độ tiến quân của Nga đã chậm lại 18% trong tháng 8, theo nhóm giám sát DeepState. Bên cạnh đó, lực lượng Ukraine đã phản công, giành quyền kiểm soát một số thị trấn ở Donetsk, bao gồm làng Novomykhailivka.

Tính đến ngày 6-9, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết đã hạ 1.087.180 binh sĩ Nga, trong đó có 960 người vừa bị hạ trong ngày qua.

Nga tố Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia

. Ngày 6-9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 31 UAV của Ukraine chỉ trong vòng 5 giờ, từ 20 giờ tối đến nửa đêm (theo giờ Moscow), hãng thông tấn TASS đưa tin.

Trong số các UAV bị tiêu diệt, 21 chiếc rơi trên lãnh thổ tỉnh Belgorod, 6 chiếc tại Voronezh, và 2 chiếc ở Bryansk và bán đảo Crimea. Đây là những đòn tấn công mới nhất trong chuỗi các đụng độ liên tục giữa hai bên trên chiến trường phía đông Ukraine.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Trong cùng ngày, phía Nga cáo buộc quân Ukraine đã sử dụng UAV tấn công trung tâm đào tạo của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (TP Energodar, tỉnh Zaporizhia).

Vụ tấn công làm hư hại mái tòa nhà G (cách đơn vị năng lượng chỉ 300 m), song không gây cháy hay thiệt hại nghiêm trọng. Phía nhà máy khẳng định mức phóng xạ vẫn bình thường, các điều kiện vận hành an toàn không bị ảnh hưởng và hoạt động của nhà máy vẫn diễn ra bình thường.

Vụ tấn công này được nhận định là một hình thức gây áp lực lên nhân viên nhà máy điện hạt nhân. Trong khi đó, các khu vực xung quanh Energodar vẫn tiếp tục hứng chịu các đợt pháo kích từ Kiev, theo phía Moscow.

. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố trong ngày qua, Ukraine đã thiệt hại khoảng 1.340 binh sĩ trên các khu vực chiến sự, trong đó các nhóm tác chiến của Nga báo cáo con số từ hơn 70 đến hơn 465 quân nhân thiệt mạng tùy khu vực.

. Ngoài ra, các phi cơ chiến thuật, đội UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công và phá hủy các kho đạn, kho tiếp tế cũng như các điểm triển khai tạm thời của quân nhân Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 142 khu vực.

. Trên biển, Hạm đội Biển Đen Nga tiêu diệt một xuồng không người lái của Ukraine, đồng thời các hệ thống phòng không Nga bắn hạ 5 năm quả bom thông minh và 160 UAV cánh cố định của Ukraine trong ngày.