Triều Tiên nhích lại gần Nga, Mỹ cảnh báo nóng

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 5-9 cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Nga sẽ không tác động tốt đến Triều Tiên và họ sẽ phải trả giá cho điều này trong cộng đồng quốc tế.

Theo ông Sullivan, Mỹ đang tiếp tục siết chặt ngành công nghiệp quốc phòng Nga và Moscow đang tìm kiếm bất kỳ nguồn cung vũ khí nào có thể.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chụp ảnh trong cuộc gặp ở Vladivostok - Nga năm 2019. Ảnh: Reuters

Ông Sullivan nói rằng Mỹ tiếp tục kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các cam kết công khai không cung cấp vũ khí cho Nga.

Hôm 4-9, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Watson cho biết lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đang lên kế hoạch gặp nhau. Báo The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và đồng minh giấu tên cho biết ông Kim có kế hoạch tới Nga ngay trong tuần tới để gặp ông Putin.

Tuy nhiên, khi được yêu cầu xác nhận về cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Triều Tiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng không có gì để nói.

Nếu diễn ra, chuyến đi này sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Kim sau hơn 4 năm và là chuyến đi đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19.

Ông Kim có nhiều chuyến công du nước ngoài hơn cha ông trên cương vị nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, những chuyến thăm này thường được giữ bí mật và có an ninh nghiêm ngặt.

Theo các nhà phân tích chính trị, trong tình hình mới, Nga và Triều Tiên nhận thấy lợi ích của việc tăng cường quan hệ.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Triều Tiên hồi tháng 11 năm ngoái cho biết Bình Nhưỡng chưa bao giờ có thỏa thuận vũ khí với Nga và không có kế hoạch làm như vậy trong tương lai.

Tuy nhiên, Moscow và Bình Nhưỡng đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng. Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, người đã đến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 7, hôm 4-9 cho biết hai nước đang thảo luận về khả năng tập trận chung. Trong tháng 8, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 3 thực thể bị cáo buộc có liên quan đến các thỏa thuận vũ khí giữa Triều Tiên và Nga.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]