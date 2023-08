Bán đảo Triều Tiên leo thang với loạt diễn biến nóng

Tranh cãi gay gắt về Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã có cuộc họp vào ngày 25-8 bàn về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, theo đài ABC News. Tại cuộc họp này, Đại sứ Mỹ tại LHQ Thomas Linda-Greenfield chỉ trích Triều Tiên một lần nữa thách thức các nghị quyết của HĐBA với việc theo đuổi “chương trình tên lửa đạn đạo bất hợp pháp”. Đại sứ Hàn Quốc tại LHQ Hwang Joon Kook nhấn mạnh rằng các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên là lý do khiến Seoul tăng cường hợp tác răn đe mở rộng với Mỹ. Đáp trả, Đại sứ Triều Tiên tại LHQ Kim Song nhấn mạnh các vụ phóng tên lửa của nước này nhằm “thực thi quyền tự vệ chính đáng để ngăn chặn các hành động quân sự thù địch ngày càng gia tăng” của Mỹ và các nước đồng minh. Phó Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Cảnh Sảng nói tại cuộc họp rằng những vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên có liên quan chặt chẽ cuộc tập trận quân sự của Mỹ và đồng minh, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã. Diễn biến mới nhất, Yonhap dẫn lời thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre ngày 29-8 cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng, “các đường dây liên lạc với Triều Tiên vẫn mở”.