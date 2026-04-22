Tổng thống Mỹ Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nội bộ Iran đang có sự chia rẽ, đồng thời theo đề nghị từ Thống chế Pakistan Asim Munir và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. “Chúng tôi được yêu cầu tạm dừng các hoạt động tấn công nhằm tạo điều kiện để giới lãnh đạo và đại diện Iran xây dựng một đề xuất thống nhất”, ông Trump viết.

Ông Trump cũng cho biết đã chỉ đạo quân đội Mỹ “tiếp tục duy trì phong tỏa và luôn trong trạng thái sẵn sàng, có khả năng ứng phó trong mọi tình huống”. Ông nói rằng thỏa thuận ngừng bắn, dự kiến ​​sẽ hết hạn trong vài giờ tới, sẽ được “gia hạn cho đến khi đề xuất của Iran được đệ trình và các cuộc thảo luận kết thúc, bằng cách này hay cách khác”.

Về phía Pakistan, Thủ tướng Shehbaz Sharif đã gửi lời cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì chấp thuận đề nghị gia hạn lệnh ngừng bắn. Ông Sharif cho biết quyết định này giúp tạo điều kiện để các nỗ lực ngoại giao tiếp tục được triển khai.

“Tôi chân thành cảm ơn Tổng thống Trump đã chấp thuận yêu cầu gia hạn lệnh ngừng bắn, nhằm tạo không gian cho tiến trình ngoại giao đang diễn ra”, ông Sharif viết trên mạng xã hội X.

Ông Sharif khẳng định Pakistan sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới một giải pháp chấm dứt xung đột một cách bền vững, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn và tiến tới đạt được thỏa thuận hòa bình trong vòng đàm phán tiếp theo tại Islamabad.