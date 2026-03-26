Mỹ cân nhắc chiếm đảo Kharg, Iran giăng bẫy chờ sẵn

Thông tin trên do đài CNN dẫn từ nhiều nguồn tin thân cận với các báo cáo tình báo Mỹ.

CNN cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cân nhắc việc sử dụng quân đội Mỹ để chiếm giữ hòn đảo nhỏ nằm ở phía Đông Bắc vịnh Ba Tư này. Đây là huyết mạch kinh tế của Iran, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của quốc gia này.

Kế hoạch trên có thể được dùng làm đòn bẩy để ép Iran mở lại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ và chuyên gia quân sự cho rằng một chiến dịch trên bộ như vậy sẽ tiềm ẩn rủi ro lớn, bao gồm khả năng thương vong cao cho phía Mỹ.

Các nguồn tin cho biết đảo Kharg có các lớp phòng thủ kiên cố. Trong vài tuần qua, Iran triển khai thêm các hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS).

Cũng theo các nguồn tin, Iran đã đặt các loại bẫy bao gồm mìn chống bộ binh và mìn chống thiết giáp quanh đảo và dọc theo đường bờ biển, là nơi quân đội Mỹ có thể thực hiện một cuộc đổ bộ đường biển.

Ảnh vệ tinh đảo Kharg của Iran vào ngày 11-3-2026. Ảnh: Airbus

Nguồn tin cho biết thêm một số đồng minh của ông Donald Trump đang đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về sự cần thiết của chiến dịch này. Bởi vì việc chiếm được đảo Kharg thành công cũng không tự giải quyết được các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz và sự kìm kẹp của Iran đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chưa bình luận về các động thái của Iran ở đảo Kharg.

Quân đội Mỹ trước đó nhắm mục tiêu vào Kharg bằng các cuộc không kích vào ngày 13-3. CENTCOM tuyên bố đánh trúng 90 mục tiêu, bao gồm "các kho chứa thủy lôi, hầm chứa tên lửa và nhiều địa điểm quân sự khác".

Ông Donald Trump thông báo về vụ tấn công và nói rằng lực lượng Mỹ đã tránh đánh vào hạ tầng dầu mỏ trên đảo "vì lý do nhân đạo".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Tân Hoa Xã

Một nguồn tin từ Israel cho biết có lo ngại rằng việc chiếm quyền kiểm soát đảo Kharg sẽ dẫn đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vác vai của Iran, gây thương vong cho binh sĩ Mỹ.

Nguồn tin này nói: "Hy vọng là họ (Mỹ) sẽ không mạo hiểm như vậy mà thay vào đó sẽ tấn công vào các mỏ dầu. Nhưng không có cách nào để biết chắc được".

Đô đốc nghỉ hưu James Stavridis, cựu Tư lệnh Tối cao các lực lượng đồng minh NATO và hiện là nhà phân tích quân sự của CNN, nhận định: "Tôi rất lo ngại về điều này. Iran rất khôn ngoan và cứng rắn. Họ sẽ làm mọi cách để gây thương vong tối đa cho lực lượng Mỹ, cả trên các tàu ngoài khơi và đặc biệt là khi bộ binh đặt chân lên lãnh thổ có chủ quyền của họ".

Theo ông Stavridis, các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào hòn đảo đã làm suy yếu một số hệ thống phòng không và phòng thủ biển, bao gồm tên lửa đất đối không HAWK và pháo phòng không Oerlikon.

Tuy nhiên, lực lượng Mỹ vẫn sẽ dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran do khoảng cách gần với bờ biển Iran.

Theo một nguồn thạo tin, các quan chức của ông chủ Nhà Trắng vẫn đang cân nhắc liệu một chiến dịch trên bộ có đáng để mạo hiểm hay không. Các đồng minh vùng Vịnh bí mật hối thúc Mỹ không đưa bộ binh chiếm đảo Kharg.