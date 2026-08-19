Cháy xưởng gỗ ở Hà Nội: Phát hiện 3 thi thể nạn nhân

Nhân chứng cho biết ngọn lửa cùng khói đen bốc lên ngùn ngụt tại khu xưởng nằm giáp quốc lộ 6 và đường Hòa Sơn.

Thời điểm trên, nhiều người làm việc bên trong xưởng đã hốt hoảng chạy ra ngoài.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 28 và khu vực 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội) đã đến hiện trường.

Trao đổi với PV, ông Bùi Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND phường Chương Mỹ xác nhận sự việc và cho biết đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu nạn, cứu hộ.

Đến 14h20, sau khi vụ cháy được dập tắt, lực lượng chức năng đã đưa 3 thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy:

Lực lượng chức năng phong tỏa đường vào xưởng xảy ra cháy.

Lửa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc bên trong xưởng.