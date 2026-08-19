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Cháy xưởng gỗ ở Hà Nội: Phát hiện 3 thi thể nạn nhân

Sự kiện: Thời sự

Khoảng 10h20 ngày 19/8, một xưởng gỗ tại Cụm công nghiệp Ngọc Hòa (phường Chương Mỹ, Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy. Sau khi dập lửa, lực lượng chức năng phát hiện 3 thi thể nạn nhân tại hiện trường.

Nhân chứng cho biết ngọn lửa cùng khói đen bốc lên ngùn ngụt tại khu xưởng nằm giáp quốc lộ 6 và đường Hòa Sơn.

Thời điểm trên, nhiều người làm việc bên trong xưởng đã hốt hoảng chạy ra ngoài.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ cháy.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ cháy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 28 và khu vực 4 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội) đã đến hiện trường.

Trao đổi với PV, ông Bùi Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND phường Chương Mỹ xác nhận sự việc và cho biết đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu nạn, cứu hộ.

Đến 14h20, sau khi vụ cháy được dập tắt, lực lượng chức năng đã đưa 3 thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Cháy xưởng gỗ ở Hà Nội: Phát hiện 3 thi thể nạn nhân - 2

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy:

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy:

Cháy xưởng gỗ ở Hà Nội: Phát hiện 3 thi thể nạn nhân - 4

Lực lượng chức năng phong tỏa đường vào xưởng xảy ra cháy.

Lực lượng chức năng phong tỏa đường vào xưởng xảy ra cháy.

Cháy xưởng gỗ ở Hà Nội: Phát hiện 3 thi thể nạn nhân - 6

Cháy xưởng gỗ ở Hà Nội: Phát hiện 3 thi thể nạn nhân - 7

Cháy xưởng gỗ ở Hà Nội: Phát hiện 3 thi thể nạn nhân - 8

Lửa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc bên trong xưởng.

Lửa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc bên trong xưởng.

Hà Nội: Khói đen cuồn cuộn bốc lên tại công ty nội thất
Hà Nội: Khói đen cuồn cuộn bốc lên tại công ty nội thất

Chiều 1/8, vụ hỏa hoạn xảy ra tại công ty nội thất ở xã Thường Tín (Hà Nội) khiến cột khói đen cuồn cuộn bốc lên làm nhiều người hoảng hốt.

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Theo Đình Hiếu ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/08/2026 11:59 AM (GMT+7)
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