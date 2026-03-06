Tổng thống Trump sa thải thành viên đầu tiên trong nội các

Ông Trump cho biết sẽ đề cử Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin làm người kế nhiệm bà Noem vào cuối tháng này. Việc bổ nhiệm cần được Thượng viện phê chuẩn.

Bà Noem, cựu thống đốc bang Nam Dakota, là một trong những thành viên nội các nổi bật của ông Trump nhờ lập trường cứng rắn về nhập cư và các phát biểu gây tranh cãi trên mạng xã hội về người nhập cư. Tuy nhiên, bà cũng đối mặt với nhiều chỉ trích từ cả hai đảng tại Quốc hội về cách quản lý Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS).

Hình ảnh phản đối bà Noem trên đường phố Washington

Một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn là chiến dịch quảng cáo trị giá 220 triệu USD của DHS, trong đó hình ảnh của bà Noem xuất hiện nổi bật. Các nghị sĩ đặt câu hỏi về việc hợp đồng được trao cho hai nhà hoạt động lâu năm của đảng Cộng hòa mà không thông qua quy trình đấu thầu tiêu chuẩn.

Ngoài ra, bà Noem cũng chịu áp lực lớn sau vụ việc hai công dân Mỹ bị lực lượng liên bang bắn chết tại Minneapolis hồi đầu năm. Bà từng cáo buộc hai nạn nhân là “khủng bố nội địa”, nhưng các video sau đó cho thấy họ không phải là những kẻ gây hấn bạo lực, khiến dư luận và nhiều nghị sĩ phản ứng gay gắt.

Theo các nguồn tin trong chính quyền, những tranh cãi xung quanh vụ nổ súng, hợp đồng quảng cáo, các vấn đề quản lý tại DHS và những cáo buộc liên quan đến đời sống cá nhân đã góp phần dẫn đến quyết định sa thải.

Bà Noem là thành viên nội các đầu tiên được Thượng viện phê chuẩn bị sa thải trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Trong nhiệm kỳ đầu từ năm 2017 đến 2021, đã có 14 thành viên nội các của ông rời nhiệm sở thông qua từ chức hoặc bị cách chức.

Sau khi thông tin được công bố, bà Noem viết trên mạng xã hội rằng bà và DHS đã đạt được “những thành tựu lịch sử để giúp nước Mỹ an toàn trở lại”.

Trong khi đó, ông Mullin, người từng phục vụ một thập kỷ tại Hạ viện trước khi trở thành thượng nghị sĩ năm 2023, được xem là người ủng hộ mạnh mẽ chính sách nhập cư cứng rắn của ông Trump.

Việc thay đổi lãnh đạo DHS diễn ra trong bối cảnh chính sách nhập cư của chính quyền Trump đang vấp phải sự chỉ trích ngày càng lớn tại Quốc hội và trong dư luận, đặc biệt sau các chiến dịch truy quét nhập cư gây tranh cãi tại nhiều thành phố của Mỹ.