Ảnh vệ tinh hé lộ Mỹ triển khai thêm hàng chục chiến đấu cơ bao quanh Iran

Theo báo cáo từ tờ Financial Times, trích từ dữ liệu vệ tinh và phân tích của các chuyên gia quân sự, Mỹ đã tăng đáng kể số lượng máy bay chiến đấu tại các căn cứ ở Jordan và Ả Rập Saudi trong tháng 2 này.

Đây được coi là một trong những đợt tập trung hỏa lực không quân và hải quân quy mô nhất tại Trung Đông kể từ cuộc chiến Iraq năm 2003, nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự tiềm tàng kéo dài nhiều tuần chống lại Iran.

Máy bay chiến đấu A-10 và F-15 của Mỹ tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan vào ngày 20-2. Ảnh: Planet Labs

Máy bay E-3 AWAC, C-130, KC-135 và C-5 của Mỹ tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Ả Rập Saudi Ảnh: Planet Labs

Theo các chuyên gia quân sự và dữ liệu từ Đại học Tel Aviv, căn cứ không quân Muwaffaq Salti tại Jordan hiện có ít nhất 66 chiến đấu cơ, bao gồm 18 tiêm kích F-35, 17 chiếc F-15, 8 chiếc A-10 cùng các máy bay tác chiến điện tử EA-18 và vận tải cơ.

Tại Ả Rập Saudi, vệ tinh cũng ghi nhận sự gia tăng của các dòng máy bay cảnh báo sớm E-3 (AWACS) cùng vận tải cơ C-130 và C-5 tại căn cứ Prince Sultan.

Về phía hải quân, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết Mỹ đã bổ sung hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford. Hiện có 18 tàu hải quân Mỹ đang hoạt động tại Trung Đông, chiếm 35% tổng số tàu chiến đang triển khai trên biển của nước này.

Khoảng 40.000 binh sĩ Mỹ hiện túc trực tại các căn cứ và trên biển tại Trung Đông. Hoạt động điều quân diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump hôm 19-2 cảnh báo Iran có “tối đa 15 ngày” để đạt được thỏa thuận với Washington, nếu không “điều tồi tệ sẽ xảy ra”.

Phản ứng trước sức ép từ Washington, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đang hoàn thiện đề xuất để tiếp tục đàm phán tại Geneva - Thụy Sĩ vào ngày 26-2 tới.

Trả lời phỏng vấn đài CBS (Mỹ) hôm 22-2, ông Araghchi cho biết vẫn có "cơ hội tốt" để đạt được giải pháp ngoại giao. Ông nói rằng “không cần thiết phải tăng cường quân sự” và cảnh báo “chúng tôi sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực” để trả đũa bất kỳ cuộc tấn công nào.

Ông Araghchi cũng khẳng định việc Mỹ dàn quân không giúp ích cho tiến trình đạt được thỏa thuận và không thể gây áp lực lên Iran.

Hai bên hiện vẫn tồn tại bất đồng sâu sắc về quyền làm giàu uranium của Iran và các điều kiện dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế. Cuộc đối đầu quân sự leo thang trong bối cảnh các làn sóng biểu tình mới đang nhen nhóm ở Iran.