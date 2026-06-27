Tổng thống Trump lại thu hút sự chú ý vì việc chưa từng có tiền lệ

Hình ảnh hộ chiếu Mỹ được đăng tải lên tài khoản Truth Social của Tổng thống Donald Trump ngày 26-6-2026

Trang trong của cuốn hộ chiếu này in hình chân dung với biểu cảm nghiêm nghị của chính vị tổng thống đương nhiệm.

Động thái chưa từng có tiền lệ này đã ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận và giới truyền thông quốc tế.

Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump đã tự hào chia sẻ bản mẫu của cuốn hộ chiếu mới cùng dòng trạng thái: "Hộ chiếu mới của nước Mỹ, như muốn gửi lời chào: Chào mừng, nhưng hãy ngoan ngoãn!'".

Theo hình ảnh được công bố, trang thiết kế in hình Tổng thống Trump với nét mặt nghiêm nghị, đang chống tay vào bàn làm việc cùng chữ ký biểu tượng của ông, nổi bật trên nền văn bản của bản Tuyên ngôn Độc lập Mỹ.

Thiết kế này dựa trên bức ảnh chân dung do nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Daniel Torok thực hiện.

Trang bên cạnh hiển thị bức tranh tái hiện khoảnh khắc ký kết Bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử vào năm 1776, đi kèm dòng chữ "United States of America 250".

Ngay sau đó, Nhà Trắng cũng đã đăng tải hình ảnh thiết kế này và gọi đây là "Hộ chiếu yêu nước".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ từng thông báo về kế hoạch phát hành một phiên bản hộ chiếu kỷ niệm với "thiết kế nghệ thuật tùy chỉnh" bắt đầu từ ngày 6-7 tới.

Hồi tháng 4, một quan chức bộ này tiết lộ phiên bản hộ chiếu mang dấu ấn của Tổng thống Trump sẽ chỉ được cấp giới hạn cho những công dân đến làm thủ tục trực tiếp tại các cuộc hẹn ở Thủ đô Washington cho đến khi hết phôi hộ chiếu.

Với quyết định này, ông Donald Trump trở thành vị tổng thống đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ xuất hiện trên giấy tờ thông hành quốc tế của công dân nước này.