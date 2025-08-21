Tổng thống Putin: Nga sở hữu lá chắn hạt nhân đáng tin cậy

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 20/8 đã gửi lời chúc mừng đến các nhân viên và cựu chiến binh của ngành công nghiệp hạt nhân Nga nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành.

Trong thông điệp được đăng tải trên trang web của Điện Kremlin, ông Putin nhấn mạnh rằng Nga sở hữu "lá chắn hạt nhân đáng tin cậy" nhờ vào sự cống hiến của nhiều thế hệ các nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia tài năng.

Tổng thống Putin ca ngợi những thành tựu lịch sử của ngành công nghiệp hạt nhân Nga, được thành lập vào năm 1945. Ông mô tả đây là một sự kiện mang tính bước ngoặt, đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc về khoa học và công nghệ.

"Chúng ta hoàn toàn tự hào về tên tuổi của những người sáng lập xuất sắc của ngành hạt nhân và về nhiều thế hệ các nhà khoa học, kỹ sư và chuyên gia tài năng", nhà lãnh đạo Nga phát biểu trong một bức điện đăng trên trang web của Điện Kremlin.

Ngành này không chỉ góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và đạt được sự cân bằng chiến lược mà còn thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, năng lượng, y tế và quốc phòng Nga.

"Nhờ sự chuyên nghiệp và tận tụy của họ, hàng trăm doanh nghiệp, viện nghiên cứu và phòng thiết kế mới đã được thành lập trong những năm qua, hình thành nên một tổ hợp khoa học và công nghiệp thống nhất, đồng thời tạo nên một lá chắn hạt nhân đáng tin cậy cho Tổ quốc", Tổng thống Putin cho biết, nhấn mạnh rằng những nỗ lực này đã giúp củng cố vị thế của Nga như một cường quốc hạt nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại khu phức hợp NICA thuộc Viện nghiên cứu hạt nhân chung ở Dubna, vùng Moscow, tháng 6/2024. Ảnh: Kremlin.ru

Người đứng đầu Điện Kremlin bày tỏ sự tin tưởng rằng các nhà khoa học hạt nhân Nga sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này và đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản cũng như ứng dụng.

Ông nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp hạt nhân hiện nay là biểu tượng cho sức mạnh công nghệ của Nga, với đội ngũ Rosatom kế thừa và phát huy truyền thống sáng tạo của các thế hệ đi trước.

Ngoài việc duy trì lá chắn hạt nhân, ngành công nghiệp hạt nhân Nga còn đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác.

Tổng thống Putin đặc biệt ghi nhận những nỗ lực trong việc ứng dụng các công nghệ đột phá vào các ngành kinh tế trọng điểm, thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa đội tàu phá băng hạt nhân, cũng như đóng góp đáng kể vào việc khám phá không gian.

Ngành công nghiệp hạt nhân Nga đã phát triển mạnh mẽ từ những năm 1950, với lò phản ứng Obninsk đầu tiên trên thế giới sản xuất điện năm 1954. Đến năm 2025, Nga có 36 lò phản ứng đang hoạt động với tổng công suất 26,802 MWe, chiếm khoảng 19% sản lượng điện quốc gia.

Rosatom, tập đoàn nhà nước tích hợp theo chiều dọc, quản lý toàn bộ ngành hạt nhân, với Rosenergoatom là đơn vị vận hành các nhà máy điện hạt nhân. Rosatom tập trung vào việc chuyển đổi sang lò phản ứng nhanh an toàn hơn với chu trình nhiên liệu khép kín, dự kiến cung cấp 45-50% điện năng vào năm 2050 và 70-80% vào cuối thế kỷ này.

Rosatom cũng dẫn đầu xuất khẩu, với khoảng 20 lò đang xây dựng ở nước ngoài (như Akkuyu ở Thổ Nhĩ Kỳ, El Dabaa ở Ai Cập).

Các phát biểu của Tổng thống Putin không chỉ tôn vinh những thành tựu của ngành công nghiệp hạt nhân Nga mà còn khẳng định vai trò quan trọng của ngành này trong việc đảm bảo an ninh và thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Lá chắn hạt nhân đáng tin cậy, cùng với những tiến bộ công nghệ liên tục, là minh chứng cho sức mạnh và tiềm năng của quốc gia này trên trường quốc tế.