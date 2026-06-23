Hơn 800.000 mục tiêu Nga trúng đạn: Ukraine tiết lộ đòn đánh chết chóc "chưa từng có"

Người lính Ukraine điều khiển máy bay không người lái (UAV). Ảnh Interfax.

"Các Lực lượng Phòng vệ đang làm suy yếu một cách hệ thống tiềm lực quân sự của đối phương... Hiện nay, các thiết bị bay không người lái đóng góp hơn 90% số lượng các cuộc tập kích vào quân địch. Kể từ đầu năm, các đơn vị hệ thống không người lái đã đánh trúng hơn 800.000 mục tiêu xác thực của đối phương. Trong số đó bao gồm sinh lực địch, các hệ thống phòng không, pháo binh, pháo phản lực bắn loạt (MLRS), UAV, các tổ hợp robot mặt đất (GRC), phương tiện vận tải, sở chỉ huy, kho bãi và các thiết bị tác chiến điện tử (EW)", ông Fedorov viết trên mạng xã hội Telegram.

Vị bộ trưởng lưu ý thêm rằng chỉ tính riêng trong khoảng thời gian này, khoảng 167.000 quân nhân Nga đã bị loại khỏi vòng chiến đấu hoặc bị thương nặng.

"Tháng 5 đã trở thành tháng hiệu quả nhất của Lực lượng Phòng vệ Ukraine. Trong suốt tháng này, họ đã đánh trúng hơn 181.000 mục tiêu, đồng thời loại khỏi vòng chiến đấu hoặc làm bị thương nặng 31.530 lính đối phương", ông Fedorov cho biết.

Nga chưa bình luận về các con số mà phía Ukraine công bố.

Bộ trưởng Ukraine cũng chỉ ra rằng đối với mỗi lượt đánh trúng đích được xác nhận, các binh sĩ sẽ nhận được điểm thưởng "eBaliv" (điểm điện tử). Họ có thể đổi số điểm này thông qua sàn giao dịch Brave1 Market để lấy thêm drone, tổ hợp robot mặt đất (GRC), thiết bị tác chiến điện tử (EW) và các linh kiện cấu thành.

"Nhờ hệ thống điểm điện tử này, chúng tôi có thể thấy rõ công nghệ và đơn vị nào đang mang lại kết quả tốt nhất, từ đó nhanh chóng nhân rộng các giải pháp này ra toàn quân. Thực hiện theo mệnh lệnh của Tổng thống, chúng tôi tiếp tục làm kiệt quệ đối phương trên cả ba mặt trận đồng thời - trên không, trên mặt đất và trên mặt trận kinh tế", vị bộ trưởng Ukraine nhấn mạnh.