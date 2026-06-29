Nga chịu sức ép chưa từng thấy từ phương Tây, Tổng thống Putin lên tiếng

Ngày 28/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu quan trọng tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất, đề cập đến sự phát triển quốc gia, áp lực từ phương Tây và sự bất ổn toàn cầu.

Đại hội được tổ chức trước thềm cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9.

Xung đột Ukraine

Theo Tổng thống Putin, áp lực của phương Tây lên Nga đã đạt đến mức “chưa từng có”. Ông tuyên bố, giới tinh hoa phương Tây không thể áp đặt “thất bại chiến lược” lên Mátxcơva, và những nỗ lực gây bất ổn cho Nga từ bên trong đang tỏ ra không hiệu quả.

“Họ không thể đánh bại chúng ta về mặt chiến lược, không thể thắng trên chiến trường, và họ đang cố gắng làm suy yếu tình hình chính trị và gieo rắc bất ổn nội bộ, nhưng điều này cũng không thành công”, ông Putin nói.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào Nga trong những tháng gần đây, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hậu cần. Hôm 27/6, Ukraine tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một bảo tàng Thế chiến II ở tỉnh Rostov của Nga.

Giới tinh hoa phương Tây vẫn đang tiếp tục ủng hộ Kiev, mà họ đã chọn làm “công cụ để chống lại Nga”, mà không hề nghĩ đến người dân Ukraine, ông Putin nói thêm.

Tổng thống Nga cho biết, khi Ukraine đang phải đối mặt với những thất bại trên khắp các mặt trận, nước này đã tiến hành “các cuộc tấn công có chủ đích vào lãnh thổ Nga”. Trong khi đó, phương Tây “làm ngơ” trước các hành động của Kiev.

Cuộc bầu cử sắp tới

Tổng thống Putin ca ngợi các binh sĩ, tình nguyện viên, kỹ sư và các công nhân Nga vì đã hết mình phụng sự đất nước. Ông nhắc lại quan điểm, rằng các cựu chiến binh là “tầng lớp tinh hoa thực sự của Nga”, và nên tiếp tục làm việc trong lĩnh vực dân sự sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

“Nhiều thành viên đảng Nước Nga Thống nhất, bao gồm cả những người từng giữ chức vụ cao trong chính phủ và cơ cấu doanh nghiệp, đã tình nguyện ra trận. Trong khi đó, những anh hùng tiền tuyến đang gia nhập hàng ngũ quan chức dân sự, giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ và tranh cử ở mọi cấp độ”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Putin phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất. (Ảnh: RT)

Cuộc bầu cử quốc hội sắp tới vào tháng 9 sẽ tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và “mọi biện pháp” sẽ được thực hiện để đảm bảo tính liêm chính, bao gồm cả việc tránh “ảnh hưởng và thao túng từ bên ngoài”, ông nói.

Niềm tin của người dân Nga vào các thể chế dân chủ của quốc gia là “điều kiện thiết yếu cho sự ổn định và thống nhất của xã hội chúng ta”, tổng thống nói thêm.

Thế giới hỗn loạn

Nga đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn, khi toàn thế giới trải qua giai đoạn “chuyển đổi cơ bản, có hệ thống”, ông Putin nói, lưu ý đến sự bùng phát của các cuộc xung đột khu vực và sự phân mảnh ngày càng tăng của hợp tác quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Nga đang “tự tin đẩy lùi” mọi nỗ lực cản trở sự tiến bộ của nền kinh tế, ông Putin nhấn mạnh, ám chỉ các lệnh trừng phạt “bất hợp pháp” mà phương Tây áp đặt lên quốc gia này. “Chúng ta có đủ nguồn lực, phương tiện và ý chí chính trị, không ai nên nghi ngờ điều đó”.

Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo an ninh của Nga, người dân và biên giới nước này “trong nhiều thập kỷ tới”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.