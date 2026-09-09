Ông Trump tặng tiền cho nữ trợ lý trung thành

Trong các bản kê khai tài chính do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cuối tuần trước, ba nhân viên Nhà Trắng, trong đó có nữ trợ lý Natalie Harp, nhận được "quà tặng tiền mặt vào dịp lễ" từ Tổng thống, trị giá 45.000 USD.

Hai nhân viên còn lại là Margo Martin, cố vấn truyền thông 31 tuổi, người thường xuyên đi theo Tổng thống Trump để ghi lại các hoạt động thường ngày của ông nhằm đăng tải lên mạng xã hội, và Chamberlain Harris, trợ lý 26 tuổi tại Nhà Trắng kiêm thư ký của ông Trump.

Theo một báo cáo thường niên gửi quốc hội Mỹ, số tiền này tương đương khoảng 1/3 mức lương 150.000 USD mà mỗi người trong số họ nhận được từ vị trí công tác tại Nhà Trắng.

Richard Painter, cựu luật sư trưởng phụ trách vấn đề đạo đức tại Nhà Trắng dưới thời tổng thống George W. Bush và là người thường xuyên chỉ trích ông Trump, cho rằng các khoản chi trả này dường như vi phạm luật liên bang về việc cấm bổ sung thu nhập cho nhân viên chính phủ từ các nguồn bên ngoài.

"Rõ ràng là ông ấy đang tìm cách bù đắp tài chính để họ yên tâm làm công vụ tại Nhà Trắng. Ông ấy không được phép làm như vậy", ông Painter nói.

Trợ lý Natalie Harp tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 4/9. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên Nhà Trắng Davis Ingle đã bác bỏ thông tin cho rằng các khoản chi trả này vi phạm quy định. "Tổng thống lâu nay có truyền thống tặng quà Giáng sinh cho những người thân quen, trong đó có cả nhân viên và trợ lý của ngài, dù là khi ông làm việc trong chính phủ hay khi còn hoạt động tư nhân", Ingle nói.

Phát ngôn viên khẳng định những món quà trên hoàn toàn không liên quan đến nhiệm vụ công vụ của các cá nhân, do đó hoàn toàn hợp lệ theo các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức.

Walt Nauta, giám đốc phụ trách các hoạt động tại Phòng Bầu dục, trước đó cũng kê khai khoản quà tặng trị giá 20.000 USD từ Tổng thống. Ông Nauta, người có mức lương 175.000 USD, nằm trong nhóm thân cận được ông Trump đem theo khi sơ tán khỏi chuyên cơ ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước.

Ông Don Fox, cựu quyền giám đốc Văn phòng Đạo đức Chính phủ (OGE) dưới thời chính quyền Barack Obama, cho biết các thông tin hiện có chưa đủ cơ sở để khẳng định rằng những khoản chi trả này của Tổng thống Trump vi phạm quy định cấm nhận thu nhập bổ sung.

Tuy nhiên, ông Fox vẫn cho rằng các khoản chi trả này là vấn đề "đáng ngại" vì chúng có thể khiến các trợ lý cảm thấy mắc nợ Tổng thống Trump. Ông Fox nói thêm món quà đắt giá nhất mà ông từng nhận từ cấp trên khi còn là nhân viên liên bang chỉ là một giỏ trái cây vào dịp lễ.

Trợ lý kiêm cố vấn truyền thông Margo Martin của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 20/2. Ảnh: AFP

Harp, 35 tuổi, bắt đầu được ông Trump chú ý sau khi xuất hiện trên Fox News năm 2019 và ca ngợi một đạo luật do ông ký ở nhiệm kỳ đầu tiên đã giúp cô vượt qua căn bệnh ung thư xương. Cô còn được mời phát biểu tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa năm 2020, tham gia chiến dịch tái tranh cử của ông Trump năm đó, rồi gia nhập đội ngũ của ông vào năm 2022.

Harp được mô tả là một trong những người thân cận nhất của Tổng thống Trump. Nữ trợ lý tóc vàng này thường xuyên xuất hiện bên lãnh đạo Mỹ và có mặt trong phần lớn lịch trình của ông. Một số quan chức tiết lộ mối quan hệ công việc giữa hai người hiệu quả vì Harp tuyệt đối trung thành với Tổng thống.