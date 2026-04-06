Tổng thống Mỹ Trump tiếp tục gia hạn 'tối hậu thư' cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đã đặt ra thời hạn mới cho Iran trong việc mở lại eo biển Hormuz, khi ông đăng trên Truth Social: "Thứ Ba, 8 giờ tối!".

Bài đăng này xuất hiện chỉ vài giờ sau khi ông viết rằng: "Thứ Ba sẽ là ngày máy điện và ngày cầu, tất cả gộp lại thành một ở Iran. Sẽ không có ngày nào giống như thế... Mở cửa eo biển ra đi, nếu không các người sẽ phải sống trong địa ngục. Cứ chờ xem!".

Ban đầu, Tổng thống Mỹ Trump đưa ra thời hạn 48 giờ, sau đó liên tục gia hạn, lùi đến thứ Hai (6/4) rồi tiếp tục dời sang tối thứ Ba (giờ Mỹ). Trong các cuộc phỏng vấn với Axios và Wall Street Journal, ông khẳng định sẽ hành động nếu không đạt được thỏa thuận, thậm chí đe dọa phá hủy các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran.

Trả lời Axios, ông Trump tuyên bố: "Nếu họ không đạt được thỏa thuận, tôi sẽ cho nổ tung mọi thứ ở đó". Với Wall Street Journal, ông tiếp tục cảnh báo: "Nếu họ không hợp tác, nếu họ muốn tiếp tục đóng cửa, họ sẽ mất tất cả nhà máy điện và tất cả nhà máy khác trên cả nước".

"Và nếu họ không hành động gì trước tối thứ Ba, thì sẽ không còn nhà máy điện nào và không còn cây cầu nào đứng vững nữa", ông Trump nói thêm.

Iran đáp trả tối hậu thư của Tổng thống Trump

Đáp trả tối hậu thư mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Mehdi Tabatabaei, quan chức truyền thông tại văn phòng Tổng thống Iran, cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đã sử dụng những phát ngôn gay gắt vì "tuyệt vọng và giận dữ", đồng thời cáo buộc Washington châm ngòi cho một cuộc xung đột trong khu vực.

Ông Mehdi Tabatabaei nhấn mạnh việc mở lại eo biển sẽ phải gắn với một cơ chế pháp lý mới, trong đó Iran nhận được bồi thường thông qua nguồn thu từ phí quá cảnh.

"Eo biển Hormuz sẽ chỉ mở cửa trở lại khi theo một chế độ pháp lý mới, những thiệt hại do cuộc chiến tranh gây ra được bồi thường đầy đủ từ một phần doanh thu phí quá cảnh", ông Mehdi Tabatabaei viết trên nền tảng X.

Quan chức Iran nói ông Trump đang kéo Mỹ vào "địa ngục trần gian"

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy Washington vào "địa ngục trần gian" và cảnh báo khu vực có thể "bốc cháy". Lời cảnh báo của ông được đưa ra nhằm đáp trả tuyên bố của Tổng thống Trump liên quan đến thời hạn Iran phải đạt được thỏa thuận với Washington và mở lại eo biển Hormuz.

Ông cho rằng các hành động leo thang của Washington có thể khiến tình hình vượt tầm kiểm soát, đồng thời nhấn mạnh giải pháp duy nhất là tôn trọng quyền lợi của người dân Iran và chấm dứt các bước đi nguy hiểm.