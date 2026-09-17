Tổng thống Mỹ Trump phản ứng gay gắt sau quyết định mới của Fed

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc vận động, ngày 16/9. (Ảnh: AP)

Trước đó, Fed quyết định tăng lãi suất cơ bản lần đầu tiên kể từ năm 2023, nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát vẫn ở mức cao dai dẳng, đồng thời phát tín hiệu rằng, một đợt tăng lãi suất nữa có thể diễn ra vào cuối năm nay.

“Lãi suất tại Mỹ nên ở mức 1% hoặc thấp hơn, bởi vì chúng ta là quốc gia có tín dụng tốt nhất thế giới - cho đến nay. HẠ LÃI SUẤT CHO HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ, NGAY LÚC NÀY!”, Tổng thống Trump viết trên Truth Social.

Đây là lần đầu tiên ông Trump dùng những lời lẽ gay gắt như vậy nhằm vào Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Tuy nhiên, sau đó ông nói với các phóng viên, rằng ông vẫn tin tưởng người mà mình lựa chọn để tiếp quản Fed từ ông Jerome Powell - người thường xuyên bị tổng thống chế giễu vì không thực hiện những đợt cắt giảm lãi suất mạnh như ông liên tục yêu cầu.

Trong các bài đăng gần đây trên mạng xã hội, ông Trump thường gắn tình trạng thâm hụt thương mại dai dẳng của Mỹ với lãi suất cơ bản do ngân hàng trung ương quyết định, mặc dù hai vấn đề này về cơ bản không liên quan trực tiếp đến nhau.

Trước đó, ông Trump từng đe dọa cắt đứt toàn bộ hoạt động thương mại với những quốc gia mà Mỹ có thâm hụt thương mại nếu Fed không hạ lãi suất.

“‘Thâm hụt’ chẳng qua chỉ là một từ hoa mỹ để nói về ‘thua lỗ’. Chúng ta đang ‘gánh’ gần như mọi quốc gia trên thế giới, và điều đó không thể tiếp diễn thêm nữa”, ông Trump viết trong bài đăng ngày 17/9.

Cùng ngày, các nhà hoạch định chính sách của Fed nhất trí tăng lãi suất thêm 25 điểm, lên mức 3,75% - 4,00%. Tại cuộc họp báo sau đó, ông Warsh mô tả đây là “một quyết định thận trọng, một quyết định nghiêm túc, một quyết định có trách nhiệm”.

“Thực tế rõ ràng là lạm phát đang quá cao và đã ở mức quá cao trong một thời gian quá dài”, ông Warsh nói.

Nhiều khả năng lãi suất sẽ còn tăng tiếp. Các dự báo chính sách mới cho thấy 16 trong số 18 nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất thêm 0,25 điểm trước cuối năm nay; chỉ hai người cho rằng lãi suất sẽ giữ nguyên từ thời điểm này.