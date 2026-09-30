Ông Trump nói Triều Tiên có vũ khí hạt nhân vì 'ông Kim là bạn tôi'

Trong cuộc họp báo bên ngoài Nhà Trắng ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump được các phóng viên đặt câu hỏi vì sao Washington không chấp nhận chương trình hạt nhân của Iran, trong khi lại "để cho Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân".

"Một câu hỏi thú vị. Đấy là vì ở Triều Tiên có một lãnh đạo khác: ông Kim Jong-un. Ông ấy là bạn tôi. Ông ấy thích Donald Trump. Tôi cũng thích ông ấy", Tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu bên ngoài Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: AP

Ông Trump nói rằng các tổng thống Mỹ tiền nhiệm từng có cơ hội ngăn Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân nhưng lại không hành động. Ông nói Triều Tiên đã phát triển được "năng lực hạt nhân khá lớn", dù vẫn còn nhỏ so với Mỹ.

"Nhưng ông Kim Jong-un là bạn tôi. Ông ấy không thích nhiều người cho lắm. Tôi có lẽ là người duy nhất trên thế giới mà ông ấy thích. Chừng nào tôi còn tại vị, ông ấy sẽ ổn thôi, vì ông ấy tôn trọng và có thiện cảm với tôi", Tổng thống Trump nói thêm.

Tổng thống Trump đã nhiều lần nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo Triều Tiên trong nỗ lực nối lại đàm phán trực tiếp giữa hai nước. Hồi tháng 8, ông Trump từng nêu kỳ vọng gặp lại ông Kim trong năm nay, song Bình Nhưỡng chưa phản hồi.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một cuộc tập trận quân sự năm ngoái. Ảnh: KCNA

Trong nhiệm kỳ thứ nhất, ông Trump từng gặp ông Kim để thảo luận về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nhưng không đạt được bất cứ thỏa thuận nào.

Bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, nhiều lần tuyên bố vị thế hạt nhân của Triều Tiên đã được xác lập vững chắc cả về mặt vật lý lẫn pháp lý và không thể thay đổi.

Bình Nhưỡng gần đây cũng tiếp tục thử nghiệm vũ khí bất chấp thông điệp đối thoại từ Washington, với nhiều vụ phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo.

Triều Tiên đã rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vào năm 1993. Kể từ đó, nước này đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân và đối mặt với nhiều nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Năm 2023, Bình Nhưỡng đã đưa vị thế quốc gia hạt nhân vào hiến pháp.