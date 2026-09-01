Tổng thống Mỹ Trump cân nhắc 'ra đòn' với Iran ở eo biển Hormuz

Axios dẫn lời 3 quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn cấp cao đang cân nhắc tiến hành những cuộc tấn công hạn chế ở eo biển Hormuz để ngăn chặn Iran khôi phục khả năng radar và tên lửa nhằm tấn công tàu thuyền.

Kế hoạch do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xây dựng trong tuần qua và được Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth ủng hộ. Tuy nhiên, ông Trump chưa phê duyệt kế hoạch trước những diễn biến căng thẳng với Iran cuối tuần qua. Các quan chức cho biết Tổng thống Mỹ có thể thay đổi quyết định sau những diễn biến mới.

Một quan chức Mỹ nói mục tiêu của kế hoạch là làm suy yếu khả năng Iran tấn công các tàu chở dầu, tàu chiến của Hải quân và máy bay Mỹ hoạt động tại khu vực. Quan chức này ví hoạt động đó như việc "cắt cỏ", nhằm thường xuyên loại bỏ các mối đe dọa mới xuất hiện.

Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Trump vẫn để ngỏ mọi lựa chọn. "Tổng thống vẫn giữ mọi lựa chọn trong tay. Phía Iran muốn đạt được thỏa thuận, nhưng họ luôn chậm trễ và thiếu một đô la", Nhà Trắng cho biết.

Trong khoảng hai tháng qua, quân đội Mỹ đã tăng cường kiểm soát hoạt động tại eo biển Hormuz thông qua chiến dịch làm suy yếu năng lực quân sự của Iran, hoạt động bí mật nhằm rà phá thủy lôi và hỗ trợ hướng dẫn tàu thuyền qua eo biển.

Những hoạt động này được cho là đã hạn chế khả năng Iran tấn công tàu chở dầu, đồng thời tạo điều kiện để hoạt động hàng hải và xuất khẩu dầu qua eo biển tiếp tục diễn ra. Từ đó, ảnh hưởng của Tehran đối với tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman cũng bị suy giảm.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết CENTCOM đang lo ngại Iran nỗ lực khôi phục hệ thống radar, phòng không và tên lửa chống hạm tại khu vực, qua đó nâng cao khả năng phát hiện và tấn công tàu thuyền.

Sự việc gần đây khiến Washington quan ngại là Iran đã phóng một tên lửa phòng không về phía một máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ yểm trợ cho các tàu hoạt động tại eo biển. Tên lửa không bay đủ gần để gây nguy hiểm cho máy bay, nhưng theo một quan chức Mỹ, động thái này cho thấy Iran đang tìm cách khôi phục năng lực quân sự.

Trong những ngày gần đây, CENTCOM đã thông báo với Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - tướng Dan Caine và Nhà Trắng rằng quân đội Mỹ có thể cần tiến hành các cuộc tấn công định kỳ nhằm ngăn Iran tái thiết năng lực quân sự, qua đó bảo đảm an toàn tương đối cho hàng chục tàu chở dầu rời Vịnh Ba Tư mỗi ngày.

Các quan chức cho biết ông Hegseth đã ủng hộ kế hoạch và chuyển đề xuất tới Nhà Trắng vài ngày trước. Tuy nhiên, tuần trước, Nhà Trắng vẫn nghiêng về phương án không phê duyệt các cuộc tấn công nhằm tránh làm căng thẳng với Tehran leo thang.

Tình hình có thể thay đổi sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ Mỹ ở Jordan hôm Chủ nhật (30/8).

Phát biểu với Fox News sáng thứ Hai (31/8), Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Iran và cảnh báo Washington sẽ giáng đòn mạnh.