Ông Trump tuyên bố sẵn sàng bước vào 'giai đoạn hai' trừng phạt Nga

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 7-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã sẵn sàng bắt đầu giai đoạn mới của các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan cuộc chiến ở Ukraine.

Tuy nhiên, ông Trump không nêu chi tiết nội dung cũng như lộ trình thực hiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với báo giới ở Nhà Trắng ngày 7-9. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẵn sàng phối hợp với các đồng minh châu Âu để “tăng sức ép lên Nga”, chủ yếu thông qua việc mở rộng áp thuế trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu của Nga.

Ông Bessent nói với đài NBC News rằng động thái này có thể khiến nền kinh tế vốn đang trì trệ của Moscow suy yếu hơn, đồng thời buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán.

Nga chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Động thái trên từ Mỹ được đưa ra chỉ một ngày sau khi Nga tiến hành đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Ukraine rạng sáng 7-9, giữa lúc Washington đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình.

Dù nhiều lần đe dọa áp đặt các biện pháp cứng rắn, chính quyền ông Trump vẫn chưa ban hành lệnh trừng phạt mới nào với Nga kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 1. Thậm chí, một số lệnh trừng phạt Nga trước đó còn được nới lỏng.

Nhà Trắng cũng từng cảnh báo sẽ áp thuế thứ cấp diện rộng đối với các nước nhập khẩu dầu Nga, nhưng cho đến nay mới thực hiện một lần. Hồi tháng 8, ông Trump thông báo áp thuế bổ sung 25% tức lên mức tổng 50% với Ấn Độ - một trong những khách hàng lớn nhất của dầu Nga kể từ khi Moscow mở cuộc dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022.

Tuy vậy, giới chức Ấn Độ khẳng định các mức thuế này sẽ không ngăn cản New Delhi tiếp tục nhập dầu Nga.