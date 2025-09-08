Ông Trump bất ngờ về việc thủ tướng Nhật từ chức

Ngày 7-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông bất ngờ về việc Thủ tướng Nhật Ishiba Shigeru thông báo từ chức chưa đầy một năm sau khi nhậm chức, theo đài Kyodo News.

“Tôi rất ngạc nhiên, vì tôi quen biết ông ấy, tôi cũng quý ông ấy, và giờ ông ấy đã quyết định từ chức. Thực ra tôi thấy ông ấy là một người rất tốt. Chúng tôi đã làm việc với nhau rất hiệu quả" - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với báo giới ở Nhà Trắng ngày 7-9. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Khi được hỏi liệu ông Trump có dự định thăm Nhật vào mùa thu này cùng với Hàn Quốc, nơi sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), ông Trump trả lời: “Chúng ta sẽ chờ xem”.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hãng Kyodo News biết rằng, bất kể quyết định của ông Ishiba, “chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với chính phủ Nhật".

Trước đó, cũng vào ngày 7-9, ông Ishiba đã tổ chức cuộc họp báo tại Tokyo, thông báo sẽ từ chức cả chức vị Thủ tướng lẫn lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật.

Ông Ishiba cho biết quyết định từ chức nhằm tránh chia rẽ quyết liệt trong nội bộ đảng. Ông đưa ra quyết định này sau khi phải đối mặt những yêu cầu từ các đối thủ về việc chịu trách nhiệm cho kết quả bầu cử, trong đó LDP và đối tác liên minh Komeito đã mất quyền kiểm soát Thượng viện.

Trong cuộc họp báo, Ishiba nói rằng đây là thời điểm thích hợp để rời nhiệm sở, sau khi đàm phán về thuế quan giữa Nhật và Mỹ đã kết thúc.

Ông Ishiba kêu gọi người kế nhiệm tiếp tục duy trì và củng cố quan hệ hợp tác chặt chẽ với Mỹ cùng các đối tác quốc tế.

Trước đó, vào ngày 6-9, ông Trump đã ký một sắc lệnh chính thức thực hiện thỏa thuận thương mại mà chính quyền ông đạt được với Nhật hồi tháng 7.

Sau nhiều vòng đàm phán, chính quyền ông Trump đã đồng ý giảm thuế quan đối với Nhật, trong đó thuế nhập khẩu ôtô giảm từ 27,5% xuống còn 15%.