Triều Tiên cảnh báo về thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân Mỹ - Hàn

Hàn Quốc gần đây tuyên bố đã hoàn tất thỏa thuận với Mỹ, trong đó có kế hoạch thúc đẩy phát triển tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân. Ảnh: FT

Triều Tiên ngày 18/11 đã bình luận về thỏa thuận giữa Mỹ và Hàn Quốc về việc phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, cho rằng đây là động thái sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường.

Trong phản ứng đầu tiên về thỏa thuận, Triều Tiên chỉ trích chương trình tàu ngầm nói trên là “nỗ lực đối đầu đầy rủi ro”.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) bình luận thỏa thuận này là “diễn biến nghiêm trọng, làm mất ổn định tình hình an ninh quân sự ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, vượt ra ngoài bán đảo Triều Tiên, đồng thời tạo ra trạng thái khó kiểm soát đối với vấn đề hạt nhân ở phạm vi toàn cầu”.

Triều Tiên cho rằng việc Hàn Quốc sở hữu tàu ngầm hạt nhân “chắc chắn sẽ gây ra hiện tượng ‘domino hạt nhân’ trong khu vực và thổi bùng một cuộc chạy đua vũ trang”.

Tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thông báo đã hoàn tất thỏa thuận an ninh và thương mại được chờ đợi từ lâu với Mỹ, trong đó có kế hoạch thúc đẩy phát triển tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân. Hàn Quốc cho biết nước này đã nhận được “sự ủng hộ để mở rộng thẩm quyền đối với việc làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng”.

Phản ứng của Triều Tiên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Seoul đề xuất tổ chức đàm phán quân sự với Bình Nhưỡng nhằm ngăn các vụ va chạm ở khu vực biên giới – động thái lần đầu xuất hiện trong 7 năm qua.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng đề nghị tiến hành các cuộc đối thoại rộng hơn với Triều Tiên mà không kèm điều kiện tiên quyết, trái ngược hẳn với lập trường cứng rắn của người tiền nhiệm.

Triều Tiên hiện chưa đưa ra phản hồi đối với đề nghị này của ông Jae Myung.