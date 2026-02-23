Phản ứng của Trung Quốc về phán quyết thuế quan của Tòa án Tối cao Mỹ Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Trả lời câu hỏi về phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ hôm 20/2 đối với chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump, Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 23/2 cho biết, Bắc Kinh đang đánh giá toàn diện nội dung và tác động của phán quyết, đồng thời nhấn mạnh nước này luôn phản đối thuế quan đơn phương và kêu gọi Mỹ hủy bỏ các biện pháp này.

Theo Người phát ngôn, các biện pháp đơn phương của Mỹ, như thuế đối ứng và thuế fentanyl, vi phạm cả các quy tắc thương mại quốc tế và luật pháp trong nước của Mỹ, không phù hợp với lợi ích của bất kỳ bên nào.

Trụ sở Bộ Thương mại Trung Quốc.

Người phát ngôn cho biết, thực tế đã nhiều lần chứng minh, hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ mang lại lợi ích, trong khi đối đầu gây hại cho cả hai bên. Trung Quốc hối thúc Mỹ hủy bỏ thuế quan đơn phương đối với các đối tác thương mại.

Trung Quốc cũng quan tâm việc Mỹ chuẩn bị thực hiện các biện pháp thay thế, như điều tra thương mại, nhằm duy trì các mức thuế áp đặt lên các đối tác thương mại, đồng thời cho biết sẽ theo dõi sát sao vấn đề này và kiên quyết bảo vệ lợi ích của Trung Quốc.

Trước đó, hôm 21/2, ông Trump đã tạm thời nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu vào Mỹ lên 15%, tăng từ mức 10% ông công bố một ngày trước đó, gây thêm một cú sốc mới chỉ một ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ kết luận các mức thuế ông áp theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) là bất hợp pháp.

Ngày 22/2, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho rằng, phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ và sự thay đổi thuế quan sau đó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc gặp dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3 của Tổng thống Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.