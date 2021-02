Tổng giám đốc WHO: "Hết vắc-xin thì tiền nhiều để làm gì"

Thứ Ba, ngày 23/02/2021 15:00 PM (GMT+7)

WHO đã chỉ trích một số nước giàu vì mua quá số lượng vắc-xin Covid-19 cần thiết, ảnh hưởng tới chương trình hỗ trợ vắc-xin cho các nước nghèo.

Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: WHO

Theo Daily Mail, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho biết, các thỏa thuận trực tiếp của một số nước giàu với các nhà sản xuất vắc-xin Covid-19 khiến các nước nghèo bị giảm số liều có thể nhận.

Ông Tedros kêu gọi các nước giàu nên bắt đầu kiểm tra liệu các thỏa thuận của họ với các công ty dược phẩm có đang phá hoại Covax - chương trình đảm bảo công bằng vắc-xin toàn cầu mà các nước nghèo đang trông đợi - hay không.

Tổng giám đốc WHO cho biết, Covax nhận được nhiều sự quyên góp từ Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Đức, nhưng số tiền khổng lồ đó sẽ vô giá trị khi không còn vắc-xin để mua.

"Ngay cả khi bạn có tiền, nhưng nếu hết vắc-xin thì tiền nhiều để làm gì", ông Tedros nói trong cuộc họp báo trực tuyến với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier.

ONE Campaign, một tổ chức toàn cầu, tuần trước cho biết, các thành viên của nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu (G-7) cùng với phần còn lại của EU và Úc đã thu mua quá 1,25 tỷ liều vắc-xin Covid-19 so với nhu cầu thực tế của mỗi nước.

"Một số quốc gia thu nhập cao đang tiếp cận các nhà sản xuất vắc-xin để đảm bảo họ mua được nhiều liều hơn. Nhưng điều này đang ảnh hưởng đến các hợp đồng của Covax với các nhà sản xuất. Thậm chí, số tiền được phân bổ cho Covax cũng bị giảm vì điều này", Tổng giám đốc WHO nói.

"Chúng ta chỉ có thể cung cấp vắc-xin tới các nước là thành viên của Covax nếu một số nước thu nhập cao chịu hợp tác và tôn trọng hợp đồng mà Covax đã có", ông Tedros nói thêm.

Đợt vắc-xin đầu tiên của Covax sẽ được phân phát tới các nước từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 6 năm nay.

