Toàn quyền Canada chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Lễ đón diễn ra tại Phủ Toàn quyền ở thủ đô Ottawa ngày 24/9 theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Đội kỵ binh tháp tùng xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vào Phủ Toàn quyền. Bà Arbour đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại nơi đỗ xe và mời ông bước lên bục danh dự.

Trong không khí trang nghiêm, quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau đó duyệt đội danh dự, theo TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức chào cờ ngày 24/9. Ảnh: TTXVN

Toàn quyền Canada Louise Arbour nhấn mạnh Canada và Việt Nam tuy cách xa nhau bởi một đại dương nhưng lại gắn kết bởi tình hữu nghị bền vững, được vun đắp qua nhiều thế hệ. Hai nước gắn kết bởi cam kết chung hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ổn định, rộng mở và thịnh vượng. Tình hữu nghị cũng được thể hiện rõ qua cộng đồng người Việt Nam tại Canada.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ song phương, phản ánh tầm cao mới của tin cậy chính trị, sự gắn kết ngày càng sâu sắc về lợi ích và tầm nhìn, cũng như quyết tâm của hai nước cùng xây dựng một mối quan hệ lâu dài, ổn định, thực chất và trở thành một hình mẫu hợp tác giữa hai quốc gia ở hai bờ Thái Bình Dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự trong lễ đón. Ảnh: TTXVN

Việt Nam - Canada thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, nâng cấp lên quan hệ Đối tác Toàn diện vào tháng 11/2017.

Năm 2025, kim ngạch hai chiều Việt Nam - Canada đã đạt 8,6 tỷ USD. 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch hai chiều đạt 4,92 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Canada tại ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Canada trong nhóm 40 nước Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Canada là đối tác xuất khẩu lớn thứ ba ở châu Mỹ và thị trường xuất khẩu lớn thứ bảy của Việt Nam.

Du học sinh Việt Nam tại Canada tăng từ 14.000 năm 2017 lên hơn 20.000 hiện nay, mức tăng cao nhất trong các nước ASEAN. Hiện có khoảng 300.000 người gốc Việt sinh sống tại Canada, lớn thứ năm trong các cộng đồng không phải gốc châu Âu, tập trung ở 4 tỉnh là Ontario, Quebec, British Columbia và Alberta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Canada Louise Arbour. Ảnh: TTXVN