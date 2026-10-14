Nga tuyên bố bán 320 tỷ USD năng lượng cho EU

Trả lời hãng tin Vesti của Nga ngày 12/10, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, từ năm 2022 đến nay, Moskva đã cung cấp cho các nước EU lượng năng lượng trị giá 320,7 tỷ USD. Riêng trong 9 tháng đầu năm 2026, giá trị năng lượng Nga cung cấp cho châu Âu đạt 21,3 tỷ USD.

Tàu chở khí hoá lỏng của Nga. Ảnh: SCF

“Bất chấp các hạn chế do lệnh trừng phạt, chúng tôi vẫn tiếp tục cung cấp năng lượng trong một số lĩnh vực được miễn trừ”, ông Novak nói, đồng thời khẳng định Nga tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký từ trước với các nước EU.

Kể từ khi xung đột Ukraine bùng phát năm 2022, EU đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva, trong đó có các hạn chế đối với hoạt động nhập khẩu dầu mỏ và khí đốt đường ống. Tuy nhiên, một số quốc gia thành viên vẫn tiếp tục nhập khẩu năng lượng Nga, đặc biệt là khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vận chuyển đường biển. Hungary và Slovakia cũng được hưởng các ngoại lệ cho phép nhập khẩu dầu Nga qua đường ống.

Theo các số liệu được công bố, con số 320,7 tỷ USD chưa tính giá trị các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu Nga được đưa vào châu Âu sau khi tinh chế tại các nước thứ ba như Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với Trung Quốc, hai quốc gia này đã gia tăng nhập khẩu dầu thô Nga kể từ năm 2022.

Ông Novak cho biết thêm, hiện phần lớn hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga đã chuyển hướng sang các thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Nga đang đàm phán với đối tác Mỹ về việc cung cấp dầu diesel. Theo ông Novak, các cuộc trao đổi cũng đang diễn ra giữa Bộ Năng lượng Nga và Bộ Năng lượng Mỹ.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 thông báo đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo đó tạo điều kiện để dầu diesel Nga tiếp cận thị trường Mỹ và quốc tế. Bộ Tài chính Mỹ đã miễn trừ trừng phạt đối với các lô dầu diesel Nga đến tháng 4/2027.

Điện Kremlin sau đó khẳng định Nga sẵn sàng cung cấp dầu mỏ và các sản phẩm dầu cho thị trường Mỹ cũng như thị trường toàn cầu. Ông Novak nói Moskva sẽ dỡ bỏ sớm hơn kế hoạch các hạn chế xuất khẩu dầu diesel và sẵn sàng giao hàng cho Mỹ ngay trong tháng 10/2026.

Thỏa thuận giữa Nga và Mỹ vấp phải phản ứng từ EU. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas cho rằng đây không phải thời điểm nới lỏng sức ép đối với Nga. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chỉ trích lập trường của châu Âu, cho rằng các nước EU đã trả cho Nga nhiều tiền hơn số viện trợ dành cho Ukraine kể từ năm 2022 do chưa thể hoàn toàn từ bỏ nguồn năng lượng của Nga.

Đầu tháng 10/2026, nhóm G7 cùng Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) quyết định giải phóng tối đa 100 triệu thùng dầu diesel từ kho dự trữ nhằm góp phần giảm giá nhiên liệu. Tuy nhiên, theo đại diện Ủy ban châu Âu Anna-Kaisa Ikonen, EU vẫn có thể đối mặt với một mùa đông rất khó khăn do giá năng lượng cao.