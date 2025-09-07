Vụ đột kích nhập cư chưa từng thấy thử thách quan hệ Mỹ - Hàn

Một góc trong công trường đang thi công của Hyundai ở bang Georgia, Mỹ. (Ảnh: AP)

Khi cảnh sát tiểu bang chặn các con đường dẫn đến nhà máy và thiết lập vành đai an ninh, gần 500 cảnh sát liên bang, tiểu bang và địa phương đã ập vào cơ sở sản xuất pin rộng lớn đang trong quá trình xây dựng.

Lực lượng đặc vụ di chuyển nhanh chóng, yêu cầu công nhân xếp hàng dọc theo các bức tường. Tin tức về cuộc đột kích lan truyền khắp khu nhà xưởng, gây ra tình trạng hỗn loạn khi nhiều công nhân cố gắng chạy trốn.

Chính quyền cho biết cuộc điều tra được phối hợp tỉ mỉ, với sự tham gia của nhiều cơ quan liên bang và tiểu bang sau nhiều tuần thu thập thông tin tình báo, tạo nên một cuộc truy quét lớn nhất từ ​​trước đến nay trong chương trình trấn áp nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump tại các công trường xây dựng.

Một công nhân xây dựng tại nhà máy ô tô điện nói với CNN rằng lực lượng đặc vụ liên bang đã ập vào công trường Hyundai hôm 4/9 như thể đó là một "vùng chiến sự". Đoạn video cho thấy các đặc vụ đeo mặt nạ và mang vũ khí yêu cầu đội công nhân xây dựng đội mũ và mặc áo bảo hộ khi xếp hàng.

Thời điểm nhạy cảm

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cam kết "nỗ lực hết mình" để bảo vệ công dân Hàn Quốc tại Mỹ sau cuộc đột kích.

Tại cuộc họp khẩn cấp vào chiều 6/9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết hơn 300 công nhân bị bắt là công dân Hàn Quốc.

"Chúng tôi vô cùng quan ngại và cảm thấy có trách nhiệm nặng nề đối với việc bắt giữ công dân của mình", ông cho biết.

Các công nhân trong nhà máy xếp hàng theo yêu cầu của lực lượng trấn áp nhập cư. ﻿(Ảnh: CNN)

Chiến dịch truy quét diễn ra vào thời điểm nhạy cảm trong quan hệ giữa Mỹ và Hàn Quốc khi các cuộc đàm phán thuế quan đang diễn ra, với điểm nhấn là các khoản đầu tư lên tới 350 tỷ USD của Hàn Quốc vào Mỹ để đổi lấy việc Washington áp mức thuế quan thấp hơn. Các tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Hyundai và LG sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện những khoản đầu tư này.

Cuộc đột kích này có thể khiến cộng đồng doanh nghiệp và quan chức Chính phủ Hàn Quốc lo ngại về môi trường chính trị khi họ kinh doanh tại Mỹ.

Tổng thống Lee nhấn mạnh rằng quyền và lợi ích của công dân Hàn Quốc cũng như hoạt động kinh tế của các công ty Hàn Quốc tại Mỹ không được phép bị xâm phạm trong quá trình thực thi pháp luật của Mỹ.

Ông Cho cho biết, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang cân nhắc cử một quan chức cấp cao đến Atlanta, trong khi các quan chức từ nhiều bộ đang trao đổi với văn phòng lãnh sự tại Atlanta để xử lý vấn đề.

Nhà máy sản xuất pin xe điện là liên doanh giữa Hyundai và LG Energy Solution (thuộc tập đoàn LG) mà Thống đốc Georgia Brian Kemp (thuộc đảng Cộng hòa) từng gọi là "dự án lớn nhất trong lịch sử của bang". Gần đây, Hyundai cam kết đầu tư 26 tỷ USD vào Mỹ.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, LG Energy Solution đã yêu cầu các nhân viên đang công tác tại Mỹ ngay lập tức trở về Hàn Quốc, đồng thời tạm dừng cử nhân viên sang Mỹ trong khi họ đang nỗ lực để các nhà thầu được trả tự do.

Hàn Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ và cũng là một trong những đồng minh an ninh thân cận nhất của Mỹ tại châu Á. Tuy nhiên, mối quan hệ này trở nên căng thẳng trong giai đoạn đàm phán thuế quan. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc vẫn đang thương lượng chi tiết về thỏa thuận thương mại.