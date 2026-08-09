Tình báo Mỹ cảnh báo Nga có thể tấn công NATO trong vòng vài tuần tới

Quân đội NATO đã tham gia các cuộc tập trận phòng thủ ở Lithuania vào tháng Sáu. Ảnh Getty Images

Theo tờ Wall Street Journal, các quan chức Mỹ tin rằng Nga có thể tìm cách leo thang căng thẳng bằng cách tiến hành một cuộc tấn công trên bộ quy mô nhỏ hoặc phát động các cuộc tấn công mạng trên khắp Đông Âu vào bất kỳ thời điểm nào từ mùa thu năm nay đến năm 2029.

Báo cáo này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong đánh giá của các cơ quan tình báo Mỹ so với lập trường trước đây cho rằng ông Putin sẽ không tấn công khi vẫn đang sa lầy vào cuộc chiến ở Ukraine.

Tháng trước, tờ The Telegraph đưa tin rằng tình báo châu Âu và Mỹ đã phát hiện ra những cân nhắc của Nga về một hành động khiêu khích vũ trang trên lãnh thổ Ba Lan, các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu...

Moscow được cho là đang lên kế hoạch cho những phương án này nhằm leo thang căng thẳng giữa các đồng minh NATO và ngăn cản họ tiếp tục ủng hộ Kiev trước kỷ niệm 5 năm ngày kết thúc chiến tranh.

Các báo cáo về một hành động khiêu khích có thể xảy ra sau khi một tên lửa Nga rơi xuống Ba Lan tuần trước và một máy bay không người lái mang chất nổ được tìm thấy tại sân bay Leipzig/Halle ở Đức hôm thứ Ba. Mục tiêu của máy bay không người lái này được cho là một máy bay phản lực của Ukraine chở vũ khí.

Trong nhiều tháng qua, các nhà lãnh đạo Ba Lan và các nước Baltic đã lên tiếng về mối đe dọa ngày càng gia tăng do Nga gây ra đối với sườn phía đông của NATO .

Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Litva cảnh báo rằng Điện Kremlin đang lên kế hoạch sử dụng máy bay không người lái do Ukraine sản xuất để tấn công các nước vùng Baltic.

Robertas Kaunas cho rằng Moscow có thể sử dụng vụ tấn công "giả mạo" này nhằm chia rẽ châu Âu và làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine.

Vào cuối ngày thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting cảnh báo rằng những hành động khiêu khích được cho là của Nga nhằm vào Anh chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm".

Ông Streeting đang đề cập đến tàu chiến Neustrashimy của Nga, vốn đã tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở eo biển Anh, không xa Plymouth, vào tháng trước.

Ông nói với tờ The Sun: "Những vụ việc như vụ xả súng ở eo biển Manche là hành động phô trương, vô trách nhiệm và được dàn dựng để khiêu khích. Ít nhất nó cũng cho người Anh thấy rõ những hành động khiêu khích mà chúng ta thấy từ Nga mỗi ngày."

Cơ quan tình báo Mỹ đã cảnh báo Ba Lan và ba quốc gia Baltic rằng ông Putin hiện đã sẵn sàng nhắm mục tiêu vào liên minh này trong khi vẫn đang chiến đấu ở Ukraine.

Các quan chức Mỹ cho biết, đánh giá của phía Mỹ đã thay đổi vào đầu năm nay, khi tổng thống Nga nhận thấy mình đang chịu áp lực ngày càng tăng và không thể giành được chiến thắng trước Kiev và phương Tây.

Các mối đe dọa tiềm tàng bao gồm tấn công mạng, cử các nhóm bí mật chiếm đóng lãnh thổ hoặc một cuộc xâm nhập hạn chế vào sườn phía đông của liên minh. Mặc dù khả năng xảy ra trường hợp thứ ba thấp, nhưng các báo cáo tình báo cho biết rủi ro sẽ tăng cao theo thời gian.

Trước đây, một cuộc tấn công trên bộ được coi là rất khó xảy ra vì nó sẽ có nguy cơ khiến NATO kích hoạt điều khoản phòng thủ chung theo Điều 5, trong đó quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên là một cuộc tấn công vào tất cả các thành viên.

Các đánh giá tình báo mới nhất được NATO lưu hành cho thấy Nga có thể sẽ ưu tiên can thiệp chính trị, phá hoại hoặc các chiến thuật hỗn hợp khác vì đánh bại liên minh về mặt quân sự là một thách thức quá lớn, các nguồn tin cho biết với tờ The Telegraph.

Đại tá Martin O'Donnell, người phát ngôn của NATO, cho biết liên minh "sẵn sàng răn đe và phòng thủ khi cần thiết", đồng thời nói thêm rằng liên minh "luôn suy nghĩ thấu đáo và chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra".

Hôm thứ Ba, một máy bay không người lái mang chất nổ được tìm thấy bên cạnh một máy bay chở hàng của Ukraine tại Leipzig/Halle. Nguồn gốc chưa rõ ràng, nhưng các chính trị gia Đức đã đổ lỗi cho Moscow.

Berlin đã mở cuộc điều tra chống khủng bố sau khi một máy bay không người lái mang theo thiết bị nổ Semtex được phát hiện gần máy bay của hãng Antonov Airlines ngay trước nửa đêm, buộc sân bay phải đóng cửa.

Sân bay này, nằm ở phía đông nước Đức, đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa quân sự – bao gồm cả cho quân đội Đức và các đồng minh NATO – và là căn cứ của máy bay phản lực Antonov. NATO cho biết họ đã biết về vụ tấn công.

Mục tiêu của bất kỳ hành động khiêu khích nào chống lại NATO đều nhằm mục đích leo thang căng thẳng trong liên minh và buộc các quốc gia thành viên phải đình chỉ viện trợ cho Ukraine.

Vào tháng 5, thủ tướng Litva đã buộc phải ẩn náu trong một hầm ngầm sau khi máy bay chiến đấu của NATO được điều động để đánh chặn một máy bay không người lái tấn công đang bay về phía Vilnius.

Tháng trước, NATO cáo buộc Nga thực hiện một cuộc tấn công "liều lĩnh" sau khi một tên lửa hành trình rơi xuống một cánh đồng gần một ngôi làng ở Ba Lan.

Vật thể bay này, được cho là tên lửa Kh-101, đã tạo ra một hố rộng 10 mét gần làng Tarnawa-Kolonia, cách biên giới Ukraine khoảng 60 dặm.

Về phần mình, Tổng thống Putin và giới chức Nga luôn bác bỏ những cáo buộc không có căn cứ của phương Tây nói rằng Nga chuẩn bị tấn công NATO. Nga khẳng định Nga không phải là mối đe doạ an ninh đối với phương Tây.