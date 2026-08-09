Đánh bom xe tại Colombia ngay sau khi tân Tổng thống nhậm chức

Theo giới chức địa phương, mục tiêu của vụ tấn công là một trạm thu phí trên tuyến đường cao tốc Liên Mỹ thuộc tỉnh ven biển Cauca. Một số nhân chứng cho Al Jazeera biết kẻ tấn công đã lái chiếc xe chứa chất nổ đến hiện trường, bỏ xe lại và nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy. Vụ nổ khiến hai nhân viên an ninh tại trạm bị thương nhẹ.

Vụ đánh bom xảy ra sau khi ông Abelardo de la Espriella tuyên thệ nhậm chức. Ảnh minh họa Getty Images.

Quân đội Colombia cáo buộc vụ việc do hai nhóm vũ trang tách ra từ Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) thực hiện. FARC từng là một nhóm phiến quân lớn nhưng đã giải giáp sau thỏa thuận hòa bình với chính phủ vào năm 2016.

Chính quyền của tân Tổng thống de la Espriella đã nhanh chóng cam kết sẽ có biện pháp đáp trả đanh thép đối với vụ đánh bom. Bộ trưởng Giao thông Elsa Noguera tuyên bố trên mạng xã hội rằng Colombia sẽ không khoanh tay trước bạo lực, cũng như không cho phép phá hoại cơ sở hạ tầng kết nối các khu vực của đất nước.

Bà Noguera cũng nhắc lại bài phát biểu nhậm chức của ông de la Espriella, trong đó ông cam kết sẽ đánh bại nạn khủng bố ma túy và dẹp bỏ các hoạt động tội phạm. Nữ bộ trưởng nhấn mạnh lại lời của tân Tổng thống rằng thời kỳ lập lại trật tự đã bắt đầu, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ giành lại an ninh, quyền kiểm soát lãnh thổ và sự bình yên cho người dân.

Vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh ông de la Espriella, một gương mặt mới trong giới chính trị, vừa nhậm chức hôm 7/8 sau chiến dịch tranh cử hứa hẹn trấn áp mạnh tay các nhóm vũ trang.

Tân Tổng thống tuyên bố sẽ chấm dứt chiến lược "Hòa bình Toàn diện" của người tiền nhiệm Gustavo Petro. Thay vì thúc đẩy đối thoại với các nhóm vũ trang như ông Petro từng làm, ông de la Espriella khẳng định trong diễn văn nhậm chức rằng giải pháp đối thoại đã cạn kiệt, đồng thời cam kết đưa Colombia trở lại với các biện pháp quân sự hóa mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, tân Tổng thống sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn để giải quyết những vấn đề thâm căn cố đế trong nhiệm kỳ 4 năm không được phép tái cử của mình.

Hiện trường một vụ đánh bom xe khác hồi tháng 4/2026 tại Colombia, ngay trước cuộc bầu cử, khiến nhiều người thương vong. Ảnh Getty Images.

Hơn sáu thập kỷ qua, Colombia liên tục chìm trong xung đột nội bộ giữa các nhóm bán quân sự, phiến quân, lực lượng chính phủ và các mạng lưới tội phạm. Bên cạnh đó, nước này hiện vẫn là nhà sản xuất cây coca lớn nhất thế giới, vốn là nguyên liệu thô dùng để điều chế cocaine cũng như các loại ma túy truyền thống vùng Andes.

Trong chiến lược mới, ông de la Espriella nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chính quyền Mỹ hiện đã hứa cung cấp 1 tỷ USD viện trợ an ninh cho Colombia sau một thời kỳ quan hệ căng thẳng dưới thời cựu Tổng thống Petro.

Washington đang tìm cách mở rộng sự tham gia quân sự tại Mỹ Latinh nhằm chống tội phạm và buôn lậu ma túy, đồng thời khuyến khích các nhà lãnh đạo trong khu vực áp dụng các chiến thuật cứng rắn.

Phù hợp với định hướng này, ông de la Espriella cam kết sẽ ném bom các tàu thuyền và máy bay bị tình nghi chở ma túy trái phép, tương tự như chiến dịch do ông Trump khởi xướng ở vùng biển Caribe và Đông Thái Bình Dương. Mặc dù vậy, những chiến thuật cứng rắn này đang làm dấy lên sự quan ngại từ các tổ chức nhân quyền khi họ liên tục cảnh báo về nguy cơ lạm dụng quyền lực và vi phạm nhân quyền từ phía các lực lượng an ninh chính phủ.