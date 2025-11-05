Tình báo Hàn Quốc: Triều Tiên cử 5.000 binh sĩ tới Nga; Khả năng có thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ngày 4-11, Nghị sĩ Hàn Quốc Lee Seong-kweun nói rằng Triều Tiên đã cử khoảng 5.000 binh sĩ xây dựng sang Nga kể từ tháng 9 để hỗ trợ “tái thiết cơ sở hạ tầng”, theo hãng tin AFP.

Ông Lee đưa ra phát biểu sau buổi báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) với quốc hội.

Nghị sĩ này nói thêm rằng “liên tục xuất hiện các dấu hiệu về việc huấn luyện và tuyển chọn nhân sự để chuẩn bị cho các đợt triển khai binh lính bổ sung”.

Theo ông Lee, cơ quan tình báo Hàn Quốc ước tính khoảng 10.000 binh sĩ Triều Tiên hiện đang đóng gần khu vực biên giới Nga-Ukraine.

Phía Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin trên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tri ân một binh sĩ Triều Tiên tham gia các hoạt động quân sự ở Nga. Ảnh: AFP/KCNA

Ông Lee cho biết cơ quan tình báo Hàn Quốc tin rằng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump “và sẽ tìm cách liên lạc khi các điều kiện chín muồi”.

Dù cuộc gặp được đề xuất gần đây với ông Trump tại Hàn Quốc không thành hiện thực, nhưng “nhiều dấu hiệu cho thấy” Bình Nhưỡng “đã có sự chuẩn bị hậu trường cho khả năng nối lại đối thoại với Mỹ”, vị nghị sĩ bổ sung.

Tương tự, một nghị sĩ khác là ông Park Sun-won cũng nói với báo giới sau buổi báo cáo rằng có khả năng cao Triều Tiên và Mỹ sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh.

“NIS nhận định có khả năng cao sẽ diễn ra một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều” - ông Park nói.

Ông cho biết NIS tin rằng Bình Nhưỡng có thể theo đuổi một hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim vào tháng 3-2026, sau hàng loạt sự kiện như các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, duyệt binh quân sự và đại hội đảng của Triều Tiên dự kiến diễn ra đầu năm tới.

Triều Tiên chưa bình luận về các thông tin trên.

Trong diễn biến liên quan, ngày 4-11, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 8 cá nhân và 2 tổ chức bị cáo buộc có liên quan nhiều hoạt động rửa tiền trên không gian mạng của Triều Tiên, theo hãng tin Reuters.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết động thái này nhằm cắt đứt nguồn tài chính phục vụ các chương trình vũ khí của Triều Tiên.

“Bằng cách tạo nguồn thu cho chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng, những đối tượng này đang trực tiếp đe dọa an ninh của Mỹ và toàn cầu” - ông John Hurley, Thứ trưởng phụ trách khủng bố và tình báo tài chính của Bộ Tài chính, nói.