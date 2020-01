Lý do ông Trump đột nhiên chọn đòn tấn công Iran nặng nề nhất

Thứ Ba, ngày 07/01/2020 10:15 AM (GMT+7)

Trước vụ không kích tiêu diệt tướng Iran Qasem Soleimani, các quan chức Lầu Năm Góc đã trình Tổng thống Mỹ Donald Trump một danh sách các mục tiêu tấn công.

Ông Trump chọn đòn tấn công nặng nề nhất đó là nhắm vào thiếu tướng Iran Qasem Soleimani.

Tiết lộ này được công bố trên báo Mỹ New York Times. Lầu Năm Góc trình ông Trump danh sách các mục tiêu tấn công để đối phó với việc Iran leo thang bạo lực nhằm vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq.

Các lựa chọn này bao gồm tấn công tàu chiến Iran, cơ sở tên lửa, lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Iraq, theo New York Times. Các quan chức Mỹ chỉ đưa ra lựa chọn tiêu diệt tướng Soleimani để “làm nền” cho các lựa chọn khác. Tờ New York Times mô tả đây là chiến lược thường thấy của các quan chức Mỹ khi cố vấn cho Tổng thống.

Ông Trump ban đầu chọn không kích các nhóm dân quân, giống như đợt không kích nhóm dân quân Kataib Hezbollah ở Iraq và Syria cách đây vài ngày. Hôm 29.12, Mỹ đã dội bom 3 mục tiêu ở Iraq và 2 ở Syria khiến 80 tay súng của nhóm dân quân này thương vong.

Nhưng sau vụ người biểu tình được dân quân hậu thuẫn đốt phá đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Ông Trump đã đổi ý, chọn đòn tấn công Iran nặng nề nhất, đó là nhắm vào Soleimani. Thiếu tướng Iran chỉ huy đặc nhiệm Quds được coi là kiến trúc sư cho các hoạt động của Vệ binh Cách mạng Iran ở nước ngoài.

Trong quá khứ, chính quyền Tổng thống Mỹ George W. Bush và Barack Obama đã không chọn tiêu diệt Soleimani vì không muốn căng thẳng leo thang quá mức.

Sau khi ông Trump đưa Soleimani vào tầm ngắm, tình báo Mỹ đã theo dõi hành tung của thiếu tướng Iran. Thời điểm tướng Iran hạ cánh xuống sân bay Baghdad gặp phó tư lệnh dân quân Kataib Hezbollah tạo cho Mỹ cơ hội tấn công và ông Trump đã phê chuẩn lệnh không kích bằng máy bay không người lái.

