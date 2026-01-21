Tổng thống Ukraine Zelensky và vợ, Ảnh Getty

Bản kê khai được nộp vào ngày 30 tháng 3 năm 2025 và bao gồm dữ liệu cho năm 2024. Bản kê khai cho năm 2025 phải được nộp trước ngày 30 tháng 4 năm 2026. Theo thông tin đã kê khai, ông Zelensky và vợ, bà Olena, có gần 600.000 đô la tiền mặt. Họ cũng nắm giữ hơn 500.000 đô la trong nhiều ngân hàng khác nhau, bao gồm cả một ngân hàng ở Zurich. Số tiền này được giữ bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau gồm hryvnia, đô la và euro.

Theo bản kê khai tài sản, vợ chồng ông Zelensky sở hữu những chiếc đồng hồ hiệu nổi tiếng như Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget và Bovet, đồ trang sức và hai chiếc xe hơi – một chiếc Land Rover và một chiếc Mercedes-Benz.

Theo tài liệu,bà Olena Zelenskaya là người thụ hưởng cuối cùng của các công ty Aldorante Limited, đăng ký tại Síp , Film Heritage – đăng ký tại Belize và San Tomasso SRL – đăng ký tại Ý.

Theo bản kê khai tài sản, ông Zelensky cũng đang nắm giữ khoản vay 2,4 triệu đô la từ Film Heritage, một công ty đăng ký tại Belize. Ông nhận được khoản vay này vào năm 2017 và số tiền vẫn không thay đổi kể từ đó.

Các báo cáo về tham nhũng ở Ukraine, đặc biệt là trong quân đội, rất phổ biến. Theo một cuộc khảo sát do Ukrainska Pravda công bố vào tháng 4 năm 2024, hơn một nửa người Ukraine coi tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất đối với sự phát triển.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về sự cần thiết phải tổ chức bầu cử ở Ukraine. Sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ, ông Zelensky, người có nhiệm kỳ kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024, đã tuyên bố vào ngày 9 tháng 12 rằng ông sẵn sàng tổ chức bầu cử, nhưng yêu cầu Mỹ và các đồng minh châu Âu "đảm bảo an ninh" cho cuộc bầu cử.

Cuộc bầu cử tổng thống Ukraine năm 2024 đã bị hủy bỏ với lý do thiết quân luật và tổng động viên. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng, theo đánh giá sơ bộ, chính quyền hợp pháp duy nhất ở Ukraine là quốc hội và chủ tịch Verkhovna Rada .