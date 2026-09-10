Chiến đấu cơ J-20 Trung Quốc mạnh hơn F-35 Mỹ?

Cả J-20 và F-35 đều đại diện cho trình độ công nghệ hàng không quân sự hiện đại của 2 quốc gia, nhưng chúng được thiết kế cho những nhiệm vụ và triết lý tác chiến hoàn toàn khác nhau.

Tiêm kích F-35 của Mỹ. (Ảnh: Shutterstock)

J-20 là một tiêm kích hạng nặng, có kích thước lớn và tầm hoạt động xa, được tối ưu cho nhiệm vụ kiểm soát không phận trên những khu vực rộng lớn. Trong khi F-35 nhỏ hơn nhưng sở hữu khả năng tàng hình, tích hợp cảm biến và kết nối dữ liệu vượt trội, được thiết kế để trở thành một mắt xích trung tâm trong mạng lưới tác chiến của Mỹ và các đồng minh.

Vì vậy, câu hỏi J-20 hay F-35 mạnh hơn không có một câu trả lời đơn giản. Kết quả phụ thuộc rất lớn vào môi trường tác chiến, nhiệm vụ và hệ thống hỗ trợ phía sau mỗi loại máy bay.

J-20 lớn hơn và có tầm hoạt động xa hơn

J-20 là loại máy bay lớn hơn đáng kể so với F-35A. Tiêm kích Trung Quốc có chiều dài khoảng 20,9 m, trong khi F-35A dài khoảng 15,7 m.

Kích thước lớn mang lại cho J-20 một lợi thế quan trọng là khả năng mang theo nhiều nhiên liệu hơn. Nhờ đó, bán kính chiến đấu của J-20 được ước tính khoảng 2.000 km, cao hơn đáng kể so với khoảng 1.239 km của F-35A.

J-20 cũng có tốc độ tối đa cao hơn. Máy bay có thể đạt khoảng Mach 2, trong khi tốc độ tối đa của F-35A vào khoảng Mach 1,6. Với hai động cơ, khoang chứa vũ khí lớn và khả năng mang các tên lửa không đối không tầm xa như PL-15, J-20 được tối ưu cho các cuộc giao chiến ở khoảng cách xa.

Triết lý thiết kế của J-20 tập trung vào nhiệm vụ đánh chặn và kiểm soát không phận từ khoảng cách xa. Máy bay được trang bị radar AESA, các hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại IRST cùng nhiều cảm biến khác.

Kích thước lớn cũng cho phép J-20 mang theo nhiều nhiên liệu hơn, giúp giảm sự phụ thuộc vào máy bay tiếp nhiên liệu khi hoạt động trên các khu vực rộng. J-20 ban đầu sử dụng động cơ AL-31 do Nga sản xuất trước khi chuyển sang động cơ WS-10C do Trung Quốc phát triển. Việc sử dụng động cơ nội địa được cho là giúp cải thiện khả năng hoạt động của máy bay và nâng cao tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng.

Trong tương lai, J-20 có thể được nâng cấp với động cơ WS-15 mạnh hơn. Khung thân của J-20 được thiết kế để giảm tín hiệu radar, dù nhiều bài đánh giá cho rằng hiệu quả tàng hình của nó chưa đạt đến trình độ của các thiết kế tiên tiến nhất của Mỹ.

F-35 không mạnh hơn nhờ tốc độ

Nếu J-20 được thiết kế để hoạt động trên không phận rộng lớn và tiến hành các cuộc giao chiến tầm xa, F-35 lại đi theo một hướng hoàn toàn khác.

F-35 là một tiêm kích đa năng với động cơ đơn, nhưng thế mạnh lớn nhất nằm ở khả năng tàng hình và tích hợp hệ thống cảm biến.

Máy bay được trang bị radar AESA AN/APG-81, hệ thống khẩu độ phân tán DAS, cùng các hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến. Sự kết hợp của những hệ thống này mang lại cho F-35 khả năng nhận thức tình huống rất cao. Phi công có thể tiếp cận và xử lý lượng lớn dữ liệu từ các cảm biến trên máy bay cũng như từ các nền tảng khác trong mạng lưới tác chiến.

Đây chính là một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa F-35 và J-20. F-35 không được thiết kế chủ yếu để giành chiến thắng bằng tốc độ hay khả năng cơ động. Trên thực tế, nó chậm hơn và kém linh hoạt hơn F-22, và có thể cả J-20.

Thế mạnh thực sự của F-35 là khả năng phát hiện, thu thập và chia sẻ thông tin, đồng thời phối hợp với các lực lượng khác của Mỹ và đồng minh. Nhờ đó, F-35 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ thâm nhập tàng hình, trinh sát và giám sát đến quản lý chiến trường và tiến công chính xác.

J-20 và F-35 sẽ chiến đấu như thế nào?

Nếu J-20 và F-35 đối đầu trực tiếp, một cuộc không chiến giữa hai loại máy bay này nhiều khả năng sẽ diễn ra ở khoảng cách xa thay vì lao vào các trận quần vòng cự ly gần.

J-20 có thể tận dụng kích thước lớn, radar với khẩu độ rộng và tên lửa không đối không tầm xa PL-15 để phát hiện và tấn công đối phương từ xa. F-35 nhiều khả năng sẽ tránh một cuộc đối đầu cân xứng. Thay vào đó, máy bay Mỹ sẽ tận dụng khả năng tàng hình, cảm biến thụ động và hệ thống kết hợp dữ liệu để phát hiện đối thủ và tung ra các đòn tấn công với xác suất thành công cao hơn.

Trong một môi trường tác chiến trung lập, khả năng tàng hình vượt trội có thể giúp F-35 nắm lợi thế.

Khi hoạt động gần Trung Quốc, J-20 có thể được hưởng lợi từ một mạng lưới hỗ trợ rộng lớn hơn, bao gồm hệ thống phòng không mặt đất, radar, cảm biến và các lực lượng khác.

Sự kết nối với hệ thống phòng thủ khu vực có thể mang lại cho J-20 lợi thế đáng kể trong việc phát hiện, theo dõi và đối phó với đối phương. Đây là lý do khiến việc so sánh đơn thuần thông số kỹ thuật giữa J-20 và F-35 chưa thể phản ánh đầy đủ sức mạnh thực sự của hai loại máy bay.

Trong môi trường trung lập, F-35 có thể chiếm ưu thế nhờ khả năng tàng hình và tích hợp cảm biến. Nhưng trong một cuộc đối đầu diễn ra gần bờ biển Trung Quốc, J-20 có thể được hưởng lợi lớn từ lợi thế sân nhà và hệ thống hỗ trợ phía sau.

Cuộc so sánh giữa J-20 và F-35 không chỉ đơn thuần là cuộc cạnh tranh giữa hai mẫu máy bay chiến đấu. Cả hai đều là những nền tảng tác chiến mạnh mẽ, nhưng sức mạnh lớn nhất của chúng không chỉ nằm ở bản thân chiếc máy bay.

J-20 phát huy hiệu quả nhất khi được kết nối với mạng lưới phòng thủ và tác chiến khu vực của Trung Quốc. F-35 cũng đạt hiệu quả tối đa khi hoạt động trong hệ thống quân sự rộng lớn, kết nối với các lực lượng Mỹ và đồng minh.

Vì vậy, sẽ rất khó để khẳng định J-20 mạnh hơn hay F-35 vượt trội hơn trong mọi tình huống. Mỗi loại máy bay đều được tạo ra cho một mục đích khác nhau và lợi thế cuối cùng sẽ phụ thuộc vào nơi chúng chiến đấu, cách chúng được sử dụng và hệ thống nào đang hỗ trợ phía sau.